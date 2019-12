L' oroscopo di domani 7 dicembre | primi sei segni | ottimo inizio week-end per Toro e Leone

Blastingnews

(Di venerdì 6 dicembre 2019) L'disabato 72019 è arrivato, senz'altro pronto a mettere "nero su bianco" la classifica stelline quotidiana nonché le predizioni riguardanti l'imminenteend. Ansiosi di sapere cosa porteranno di buono le stelle in amore e nel lavoro? Certo che sì, pertanto occhi puntati in direzione di Ariete,, Gemelli, Cancro,e Vergine, sestina sotto analisi in questo contesto. Prima però di addentrarci negli approfondimenti sui singoli, come da copione ormai consolidato daremo un piccolo anticipo sulla situazione astrale generale. Diciamo subito che il periodo osservato vede ancora la presenza della Luna nel campo dell'Ariete con il Sole stabile in Sagittario. Intanto sia Marte che Mercurio risiedono placidi nel segno dello Scorpione mentre Giove, da poco entrato in Capricorno ad infoltire ulteriormente il gruppetto formato da Venere, Saturno e ...

PrimaStampa_eu : Oroscopo di oggi venerdì 6 dicembre segno per segno: consulta le stelle per vedere cosa ti riserva la giornata di o… - infoitcultura : Oroscopo Branko Domani Mercoledi 4 Dicembre 2019, previsioni segno per segno - AstrOroscopo : Le stelle siano con voi! Ecco l'oroscopo di venerdì 6 dicembre - Buona lettura <3 Primi sei segni qui -->… -