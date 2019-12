Crash Test | le 5 stelle di dicembre 2019

newsmondo

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Euro NCAP, i risultati dei primidel mese di. Nove modelli di auto ottengono le cinque, il ‘massimo dei voti’. Nel mondo delle auto una delle prerogative è la sicurezza, e in tal senso negli ultimi anni sono stati fatti notevoli passi in avanti. La conferma arriva dall’esito deiEuro Ncap del mese di, penultimo appuntamento prima di quelli del 18 dello stesso mese.EuroNcap, le macchine da cinqueSono nove (su dodici) i modelli che si sono assicurati le cinqueneiEuroNcap del primo turno del mese di. Audi Q7 La macchina della casa con i cerchi supera la prova a pieni voti (5) con il suo 92% di protezione per i conducenti e i passeggeri adulti, l’86% di protezione per i bambini e il 71% per i ciclisti e i pedoni. Fonte foto: ...

newsautoit : ?? Quali sono le auto più sicure? Dai uno sguardo agli ultimi crash-test Euro NCAP ?? - infoitsport : GdS - Lukaku e Smalling, amici-nemici: crash-test per il belga e per Lautaro - MAUMAU_1976 : @byb80 @_savf @drtinyfox Una cosa carina per quell'area sarebbe AREA CRASH TEST PER I TRENI arrivi velocissimo e s… -