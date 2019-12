Con chi chatti di più su Whatsapp? La risposta è nelle impostazioni

meteoweek

(Di giovedì 5 dicembre 2019)non ha più segreti: quanti messaggi hai inviato ad ogni chat, quanto “pesa” ogni chat e qual è il numero di scambi di foto, video, documento o sticker, tutto è schedato in un databasedell’app. Uno spauracchio per chi usa cancellare le chat Una funzione nascosta dimostra un dato che … L'articolo Con chidi più su? Laproviene da www.meteoweek.com.

nzingaretti : La campagna indecente contro il Pd e il sindaco di #Bibbiano non si dimentica. Chi chiederà scusa ad… - Mov5Stelle : Da quale pulpito viene la predica! Salvini predica bene e razzola male, è pagato dai cittadini italiani per lavorar… - caritas_milano : Chi nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell’ora buia di qualcuno non è vissuto invano. S… -