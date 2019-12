Via Torre della Catena | lite e aggressione con bastone | denunciati due uomini

anteprima24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Inseguimento tra auto e blocco al traffico veicolare. Paura in viaquesta sera. La vicenda è stata ricostruita dalla Polizia, intervenuta per riportare ordine in quella strada del centro storico. Gli agenti a seguito dei fatti hanno provveduto a denunciare a piede libero due persone. Stava per finire nel peggiore dei modi unatra due, iniziata con un inseguimento a bordo delle rispettive autovetture: una Alfa Romeo e una Renault Clio. L’uomo alla guida dell’Alfa ha prima raggiunto e superato quello alla guidaClio, poi è sceso dalla sua auto con une si è accanito contro la vettura dell’altro colpendola ripetutamente con il corpo contundente e distruggendone il lunotto. GliPolizia hanno denunciato entrambi. L'articolo Viae ...

