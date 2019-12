Veronica Cadei ha perso la vita a 19 anni a causa di una meningite

bigodino

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Un nuovo evento drammatico, è avvenuto nella mattinata di ieri, martedì tre dicembre, a Brescia. Dove una ragazza di soli diciannove, chiamata, hala, per unafulminante. In molti sono distrutti per questa grande ed inaspettata perdita. In base alle prime informazioni che sono state rese note, nella giornata di lunedì, la giovane era all’università Cattolica di Brescia, proprio come faceva sempre e tutto stava procedendo tranquillamente. E’ proprio in quel momento, che ha iniziato a sentirsi male ed ha subito chiesto ad un suo amico di accompagnarla in pronto soccorso, degli Spedali Civili di Brescia per precauzione e per cercare di stare meglio. Una volta lì, i medici hanno deciso di ricoverarla, ma le sue condizioni non erano gravissime. Nella notte, però, la sua situazione è peggiorata drasticamente ed infatti, per lei non ...

