Trovata morta modella di 28 anni scomparsa da una settimana | lascia un figlio di 2 anni

Londra - balena Trovata morta sulla riva del Tamigi : terzo caso in due mesi. Le immagini : Una piccola balena morta è stata trovata bloccata sulle rive del Tamigi sotto il ponte Battersea nella parte sud-ovest di Londra. La giovane balena lunga 3-4 metri, trovata venerdì sera, è il terzo cetaceo a rimanere arenato nella capitale britannica in circa due mesi. La carcassa dell'animale è stata rimossa per l'autopsia che stabilirà ciò che ha causato la sua morte. Spiaggiata e senza vita ieri sera intorno alle 22:00 da una nave ...

Tartaruga Trovata morta sulla spiaggia : Aveva la bocca e lo stomaco pieno di pezzi di plastica la Tartaruga trovata morta sulla spiaggia di Vasto in provincia di Chieti. Buste della spesa, cannucce e plastiche che, qualora non raccolte correttamente, ovunque vengano gettate vanno a finire in mare dove a farne le spese sono cetacei e tartarughe che le scambiano per prede. Così è stato anche per l'esemplare della caretta caretta – la specie di Tartaruga più ...

Lazio - delfina Trovata morta sul lungomare di Ardea : è stata stritolata da un filo di nylon : È stata trovata morta ad Ardea, con un filo di nylon che l’ha stritolata sopra la pinna caudale fino a farla morire. Meridiananotizie.it riporta la notizia e le immagini dell’esemplare di delfina spiaggiata sul lungomare degli Ardeatini. Secondo quanto dichiarato al sito dal biologo del Centro Studi Cetacei Valerio Manfrini, il mammifero si è trascinato “un ammasso informe di legni, ombreggiante, rifiuti vari e barili di ...

75enne Trovata morta in casa - la polizia scopre il cadavere del marito fatto a pezzi e conservato nel freezer : “Era lì da almeno 12 anni” : Rinvengono il corpo di una 75enne morta e sempre nella casa della defunta dentro al freezer trovano il cadavere del marito. La macabra scoperta è avvenuta a Toole nello Utah, dopo che diversi vicini di casa avevano segnalato la scomparsa della signora Jeanne Souron-Mathers da almeno un paio di settimane. La polizia ha così forzato la porta dell’appartamento della donna ritrovando il suo corpo senza vita. La Mathers sembra essere deceduta per ...

Capo Verde - italiana riTrovata morta in casa : forse uccisa da un connazionale : Giallo a Capo Verde, dove il corpo di una donna italiana è stato ritrovato privo di vita nella sua abitazione, adibita a bed and breakfast, presso la città di Sal Rei, nell’isola di Boa Vista. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Gazzettino, la vittima si chiamava Marilena Corrò ed era originaria di Treviso. Con ogni probabilità è stata uccisa: infatti la stampa locale ha riferito che gli investigatori hanno scoperto il cadavere all’interno ...

Capo Verde - albergatrice trevigiana Trovata morta in un serbatoio dell'acqua : Una terribile notizia giunge da Capo Verde, un arcipelago che si trova al largo dell'Africa, dove martedì scorso 26 novembre è stata trovata senza vita una imprenditrice originaria di Treviso, Marilena Corrò, di 52 anni. La donna gestiva ormai da diverso tempo un Bed and Breakfast nella cittadina di Boavista sul'Isola di Sal: la struttura ricettiva l'aveva ereditata dal padre Luciano, anch'egli stimato imprenditore. Non è ancora chiaro come sia ...

Neonata di cinque mesi Trovata morta in un campo nomadi : indagano i carabinieri : A dare l'allarme sono stati i familiari della piccola. Inutili per lei i soccorsi del personale medico del 118

Terremoto Albania - Trovata morta sotto le macerie la fidanzata del figlio del premier : Lutto per il figlio del premier albanese Edi Rama: la sua fidanzata, Kristi Reci, 24 anni, è stata trovata morta tra le macerie della sua casa a Durazzo, distrutta dopo la scossa di Terremoto che nella giornata di ieri ha colpito il paese balcanico. Sterminata la sua famiglia: rinvenuti cadaveri anche la mamma, il papà e il fratello.Continua a leggere

Lutto nel mondo del Kpop : Trovata morta la star Goo Hara : Un altro suicidio eccellente nel mondo della K-pop. In queste ore a togliersi la vita è stata Goo Hara, famosissima stella coreana che su Instagram conta oltre 1.7 milioni di seguaci. Un gesto estremo del quale ancora non si conoscono le motivazioni, ma che è stato confermato dalla polizia di Gangnam, distretto di Seoul. Goo Hara, sui social @kooHara__, aveva 28 anni ed è stata trovata morta nella sua abitazione nel tardo pomeriggio di ieri, 25 ...

Star del pop coreano Trovata morta in casa : pochi mesi fa aveva tentato il suicidio : Una giovane cantante pop e attrice sudcoreana è stata trovata morta, per cause che non sono ancora chiare, nella sua casa nell’elegante quartiere di Gangnam, a Seul. Lo ha rivelato la polizia sudcoreana, citata dall’agenzia Yonhap e ripresa dai media internazionali.L’ultimo post su instagram la ritraeva a letto con la scritta “Buona notte”.La polizia ha detto di Star cercando le cause della morte di Goo Hara, ...

Musica in lutto. La cantante Goo Hara Trovata morta in casa : “Si è suicidata”. Aveva solo 28 anni : È stata trovata senza vita nella sua casa Goo Hara, star della K-Pop music. La cantante coreana Aveva 28 anni e a dare la notizia della sua morte è la polizia di Seoul che ha trovato il suo cadavere: “Abbiamo ricevuto un report alle 18.30 di domenica 24 novembre relativo a un decesso. Stiamo indagando sulle cause“. L’artista era una componente della band Kara ed era una delle migliori amiche di Sulli, un’altra star del K-Pop, il pop coreano, ...

Viareggio - Trovata morta in roulotte : il compagno era iscritto a un gruppo anti-violenza : Graziano Zangari, il 46enne calabrese fermato per l'omicidio di Chiara Corrado, 40enne pisana, era iscritto ad un gruppo social "antiviolenza". L'uomo è accusato di aver sfondato con un martello la testa della compagna e di averne nascosto il corpo in una roulotte abbandonata a Torre del Lago, unica frazione del comune di Viareggio (Lucca). Il femminicidio sarebbe avvenuto tra fine luglio e la prima metà di agosto. Il presunto omicida iscritto ...

Maltempo - Trovata morta la donna dispersa nell'Alessandrino. Crolla viadotto in Liguria : E' stato ritrovato il corpo senza vita di Rosanna Parodi, la donna di 52 anni dispersa nell'Alessandrino, dopo essere stata travolta dal fiume Bormida. Il cadavere si trovava all'interno dell'auto trascinata dall'acqua fino a Sezzadio. Sul posto si stanno recando i familiari della vittima. Intanto prosegue l'ondata di Maltempo che sta flagellando Liguria e Piemonte. La domenica è particolarmente difficile nel Savonese, dove è Crollato un tratto ...

Maltempo - Trovata morta la donna di 52anni dispersa ad Alessandria : travolta dalla piena di un fiume. Nel Napoletano è straripato il fiume Sarno. Esonda il lago di Como : Fiumi Esondati, allagamenti e frane, come quella che secondo le prime ricostruzioni ha fatto crollare un tratto di viadotto sulla A6. La pioggia non dà tregua in tutta Italia. Nella provincia di Alessandria, dove ci sono in totale circa 200 persone sfollate, è stata trovata morta Rosanna Parodi, la donna di 52 anni che risultava dispersa dalla mattina di domenica: è stata travolta dalla piena del fiume Bormida a Sezzadio. Il suo cadavere ...