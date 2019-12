Tamponamento sul raccordo | due feriti e lunghe code per Castel del Lago

anteprima24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Incidente stradale questa mattina all’altezza del km 8 in direzionedel, dove si è verificato un. Coinvolti un’autovettura e un camion. Due i, ma in maniera lieve ed entrambi trasportati presso il vicino nosocomio Rummo. Sul posto, per i rilievi, è intervenuto il personale della Polizia Stradale. A causa dell’incidente si sono verificatee disagi sull’arteria stradale. L'articolosul: dueperdelproviene da Anteprima24.it.

