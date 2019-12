Seggiolini anti abbandono | multe dal 6 marzo e bonus

Seggiolini anti abbandono : multe fino a marzo sospese - ecco la data : Seggiolini anti abbandono: multe fino a marzo sospese, ecco la data Seggiolini anti-abbandono: un emendamento al decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 rinvia l’entrata in vigore delle sanzioni per chi non si adegua alle nuove norme. Seggiolini anti abbandono: multe a partire da marzo Un emendamento al Dl Fisco approvato dalla Commissione Finanze introduce una moratoria di 4 mesi ossia rinvia al 6 marzo 2020 la data ...

Bambini - Seggiolini antiabbandono - il nostro test - VIDEO : Dal 7 novembre, i Bambini di età fino a quattro anni devono essere trasportati in auto su Seggiolini dotati di un dispositivo antiabbandono: funzionano davvero? Esame per dieci. In questo VIDEO, abbiamo provato alcune proposte dei principali produttori, per raccontarvi come operano, quali pregi e quali limiti hanno; insieme a loro, abbiamo testato i sistemi universali, che permettono di rendere a norma i Seggiolini di cui già si dispone, ...

La bufala dei Seggiolini anti-abbandono che “friggono” i bambini : (foto: Jessica Peterson/Getty Images) Tanto si è parlato, e si continua a parlare, della nuova normativa che obbliga a installare seggiolini anti-abbandono in tutte le auto che trasportano bambini fino ai 4 anni di età. Accanto a tutte le ragionevoli critiche sulle questioni legali, economiche, procedurali e sociali, però, ce n’è anche una prettamente scientifica che proprio non sta in piedi. In pratica, si sostiene che le onde ...

Seggiolini anti-abbandono obbligatori - la denuncia : “Quelli in vendita non sono a norma” : Secondo una denuncia di Altroconsumo, molti dei Seggiolini anti-abbandono e dei dispositivi salva-bebè presenti sul mercato rischiano di non essere a norma e di non rispettare i requisiti richiesti dal decreto entrato in vigore il 7 novembre. I problemi riguardano soprattutto l'attivazione automatica del dispositivo e l'omologazione del seggiolino.Continua a leggere

Seggiolini anti abbandono : corsa all’acquisto nei negozi - molti prodotti non a norma : Una nuova disposizione recentemente varata dal Governo rende obbligatorio l’utilizzo in auto di Seggiolini con un sistema anti abbandono, cioè che prevedano un allarme per avvertire che il bambino è rimasto solo in auto. Una regola pensata per evitare tragiche morti di bimbi intrappolati in auto per dimenticanze dei genitori, che però nella pratica sta incontrando più di un impedimento. Seggiolini e dispositivi in esaurimento nei negozi Per ...