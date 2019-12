romadailynews

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)– Ildisi costituira’nelsul nuovo stadio della, scaturito da una seconda indagine della Procura di, che vede imputati per corruzione il presidente dell’Assemblea capitolina, Marcello De, e l’avvocato Camillo Mezzacapo. L’avvocato del Campidoglio, durante l’udienza davanti alla seconda sezione che non si e’ svolta per l’astensione proclamata dai penalisti, ha preannunciato la decisione. Intanto il pm, Luigia Spinelli, ha chiesto alla presidente del collegio, Sabrina Lorenzo, la riunione delcon quello principale, che vede alla sbarra l’imprenditore, Luca Parnasi, e altre 11 persone, tra cui consiglieri regionali e comunali. L’8 gennaio, nel corso di una nuova udienza, si conoscera’ la decisione del presidente del Tribunale di. L'articoloDe ...

Affaritaliani : Stadio, rinviato il processo a De Vito Il Comune di Roma sarà parte civile - Adnkronos : #StadioRoma, Campidoglio parte civile in processo De Vito - romadailynews : Processo De Vito: Comune di Roma si costituirà parte civile: Roma – Il Comune di Roma si… -