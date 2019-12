ilfogliettone

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) E'tra idelladi San Roberto Bellarmino, in Piazza Ungheria a Roma, per l'improvviso abbandono della comunita' parrocchiale e l'inspiegato ritiro dalle sue funzioni pastorali da parte deldon Nicola Filippi, 51 anni, da tre anni alla guida dell'importante parrocchia in pieno quartiere, al servizio di undicimila abitanti e nota anche per l'imponenterealizzata in stile razionalista dall'architetto Clemente Busiri Vici. Negli ultimi giorni, tra le persone impegnate in parrocchia, c'era chi aveva visto don Nicola piu' sfuggente rispetto al solito, quasi distratto rispetto alle continue incombenze d'ufficio. Fino a che domenica non e' scoppiato un vero fulmine a ciel sereno.La messa domenicale della mattina non e' stata celebrata da lui - nellaci sono altri tre celebranti, di cui due brasiliani -, e al termine della liturgia e' ...

ilfogliettone : Parroco abbandona chiesa ai Parioli, sconcerto tra i fedeli - -