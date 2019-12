Navas | «Real? Pensavano non fossi più adatto Il PSG ha creduto in me»

calcionews24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Keylor, portiere del PSG ed exMadrid, spiega i motivi del divorzio tra lui e i Galacticos: le parole del giocatore Keylorha raccontato la sua versione dell’addio alMadrid. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal portiere, ora al PSG, ai microfoni di El Chiringuito. «Avevo un buon rapporto con Zidane, che mi ha difeso spesso, però ci sono cose che accadono senza sapere il motivo per cui accadono. A Madrid probabilmenteche nonpiùper restare. Poi è arrivata una squadra come il PSG che mi ha convinto subito dandomi grande fiducia». Leggi su Calcionews24.com

Noovyis : (Keylor Navas: “Sarò sempre grato a Zidane, ma il Real per me rappresenta il passato”) Playhitmusic - - DiMarzio : 'Giocare al #RealMadrid era il mio sogno fin da piccolo' L'aneddoto di #KeylorNavas sul suo arrivo in Spagna - kravotz : @rajonee09 @marco_rogerio_ @LagrandeWanheda @OzaruSarutobi Pogba lo ha portato Raiola e poteva finire in qualsiasi… -