Marco Baldini a Vieni da me | ‘Mi manca lavorare con Fiorello’

Marco Baldini a Vieni da Me : “Frizzi mi aveva prestato dei soldi” : Marco Baldini ha confessato i disagi vissuti a causa della sua dipendenza dal gioco, e ha rivelato per la prima volta quali furono gli amici a dargli una mano nel momento del bisogno. Marco Baldini a Vieni da Me Marco Baldini è tornato a parlare del suo dramma, ovvero il suo passato con la ludopatia, un disturbo caratterizzato dall’ossessione per il gioco. Per lui, come ha spiegato, si trattava delle scommesse con i cavalli: “Per me il ...