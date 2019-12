Maestra picchiata a calci e pugni dalla madre di un’alunna | è grave

notizie

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) All’Istituto Filippo Neri di Benevento unaè statadi un’alunna della scuola materna. Non si conoscono ancora le cause dell’aggressione, ma da quanto si apprende la donna è in ospedale. Una delle prime ricostruzioni rivela che lasarebbe arrivata a scuola per riprendere sua figlia. Improvvisamente, però, per cause ancora in fase di verifica, avrebbe aggredito l’insegnate. L’intervento degli altri docenti, però, ha permesso di mettere fine alla lite. Sul posto sono quindi giunte le forze dell’ordine: le indagini sono affidate alla Questura di Benevento. Benevento,a scuola Lada una mamma nella scuola materna di Benevento è stata accompagnata all’ospedale. Gli inquirenti stanno ascoltando alcuni testimoni della scena per ricostruire quanto accaduto e ...

