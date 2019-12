Le sardine «nuotano» anche a Savona e cantano «Bella Ciao» | «In 2000 in piazza» – Il video

open.online

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Si sono riunite questo pomeriggio, alle 18, indel Brandale, lediche, per l’occasione, hanno utilizzato un logo della sardina dell’architetto Viola Dressino. Inerano in, secondo gli organizzatori: «semplici cittadini con un obiettivo comune, quello di contrastare il populismo». Una manifestazione senza colori politici e senza slogan: «Quante volte avresti voluto metterci la faccia e poi ci hai ripensato? Quante volte ti è venuto il mal di pancia leggendo certi commenti o guardando alcuni programmi? Bene, è arrivato il momento di cambiare l’inerzia della retorica populista, di dimostrare che i numeri contano più della prepotenza, che la testa viene prima della pancia, che le persone contano più degli account social e soprattutto è arrivato il momento di dimostrare chec’è.è giunto il momento di alzare la ...

eziomauro : Le Sardine nuotano e si prendono piazza Duomo: 25 mila sotto la pioggia per dire 'Milano non si leg… - repubblica : Le Sardine nuotano a Milano e si prendono piazza Duomo: il raduno sotto la pioggia [aggiornamento delle 17:17] - repubblica : Le Sardine nuotano a Milano: raduno spostato in piazza Duomo [aggiornamento delle 17:02] -