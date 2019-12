Kellan Lutz | l’Emmett Cullen di Twilight diventerà papà per la prima volta

forzazzurri

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) È stato un giorno del Ringraziamento da ricordare per. L’attore 34enne, diventato famoso per aver interpretato Emmettnella saga di, ha annunciato sui social network che sarà per lapadre. A due anni di distanza dal matrimonio con Brittany Gonzales,saràper la. L’immagine sui social è stata viralissima, commentata e “likata” dai quasi 800mila follower dell’attore che ringrazia la vita per quanto accaduto. Il messaggio diUna foto in cuie sua moglie Brittany, entrambi in giacca di jeans, si baciano e mostrano una giacca di jeans più piccolo. Un momento di vita privata intenso, la vita dista per cambiare ancora una. Dopo il grande successo cinematografico, arriva quello privato. Le parole didescrivono fedelmente il momento ai suoi ...

gossipblogit : Kellan Lutz di Twiligh diventa padre - heysandro02 : RT @heysandro02: Esto si vende... Kellan Lutz - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: -