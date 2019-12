I calciatori sono più a rischio di contrarre la Sla da giovani?

Alvino : “L’incontro è stato molto positivo. Società - calciatori e staff sono contenti” : A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista di Tv Luna Carlo Alvino. Ha raccontato le notizie che ha a disposizione dell’incontro tra De Laurentiis e i calciatori del Napoli. “Da notizie che ricevo mi dicono che l’incontro è stato altamente positivo. L’incontro è andato bene perché tutti sono usciti soddisfatti, Società, calciatori e staff. Questo significa molto in questo momento. Si è lavorato molto bene ai ...

Il Napoli è nella terra di nessuno. Fino a gennaio i calciatori sono questi e con questa voglia : Il Napoli è nella terra di nessuno. Nel tennis la terra di nessuno è in mezzo al campo: né a rete né a fondo campo. Ecco, il Napoli sta messo così. È a novembre, ha 20 punti in classifica in 13 partite, è settimo in campionato. Ha un gruppo di calciatori che non ha rispettato l’ordine societario di andare in ritiro e si è ammutinato. Ha un presidente che adesso intende esercitare tutte le azioni legali possibile per rivalersi nei ...

Edo De Laurentiis : “I calciatori sono dei dipendenti e ci vuole rispetto per la società e i tifosi” : Il vice presidente del Napoli Edo De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla presentazione della kermesse “4-4-2 La Fiera del Calcio”. “Il calcio dovrebbe essere un mondo vero, un mondo pulito che insegni ai ragazzini e funga da aggregante. Ci vorrebbero figure come Montervino negli spogliatoi del calcio italiano. Montervino è un uomo che tiene alla società, lo stipendio mensile va rispettato, va onorata la maglia ...

Calcio - Guglielmo Stendardo : «In Italia 6 ex calciatori su 10 sono a rischio povertà» : Il fenomeno è allarmante e i dati non lasciano dubbi: il 40 per cento dei calciatori professionisti in Europa è a rischio povertà dopo cinque anni appena dal ritiro e questo...

Furti e rapine ai calciatori del Napoli - per la Procura i casi non sono collegati alla rivolta della squadra : La Procura di Napoli non è convinta che il tentato furto a casa del calciatore del Napoli, allan, e quello dello stereo dell’auto della moglie di Piotr Zielinski siano da collegare alle tensioni nello spogliatoio della squadra di calcio e alla ‘rivolta’ contro il ritiro imposto martedì scorso dal presidente Aurelio de Laurentiis. Coincidenze e non un’unica regia volta a creare tensioni nei calciatori, offesi anche ...

“Sono amica di calciatori” - e con le foto sui social truffava i gioiellieri : arrestata a Genova : Ilaria Marsiglio si vantava di frequentare calciatori famosi e vip e si faceva consegnare in anticipo orologi costosi e altri preziosi da vendere ai campioni. In realtà teneva per sé sia o gioielli che i soldi. Per queste truffe è finita in carcere arrestata dai militari del nucleo investigativo di Genova per un cumulo di pene.Continua a leggere

Crosetti : “si può discettare di tattiche e moduli - ma l’essenza del calcio sono i calciatori. Ieri Dybala” : Su Repubblica, Maurizio Crosetti scrive della vittoria della Juventus in Champions contro la Lokomotiv Mosca. Una Juventus “strana, distratta, limacciosa”, che diventa fluida solo nel finale, grazie alla “grazia elettrica” di Paulo Dybala. “Perché si può discettare all’infinito di tattiche e moduli, palleggio e difese alte, ma l’essenza risolutiva del calcio sono i calciatori”. E nella fattispecie si parla di ...

Italia - Mancini non si prende tutti i meriti : “i calciatori forti ci sono sempre stati” : “Io ho sempre pensato che in Italia i giocatori bravi ci fossero, magari bisogna aspettare un po’ di tempo in piu’ ma i giocatori bravi ci sono sempre stati. A volte ci sono situazioni come la mancata qualificazione al Mondiale, ma penso che i giocatori Italiani siano sempre tra i migliori quindi la mia positivita’ era dovuta a questo, bastava dare fiducia e aspettare i giocatori”. sono le importanti ...

Severgnini sul caso Under : i calciatori sono dipendenti - i club li tengano lontani dalla politica : Sul Corriere della Sera Beppe Severgnini scrive a proposito del caso Under. Il calciatore della Roma si è schierato a favore della Turchia su Twitter. Bisognerebbe spiegargli bene la questione, scrive. Dirgli che l’assalto turco ai curdi in Siria “rischia di liberare migliaia di prigionieri dell’Isis, che potrebbero tornare a commettere abomini in Europa”. Occorrerebbe spiegargli che il ricatto della Turchia all’Europa è ...