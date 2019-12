Giochi del decennio | God of War e la storia sublime di un Dio umano - articolo

Giochi del decennio : God of War e la storia sublime di un Dio umano : Con l'arrivo del 2020 abbiamo deciso di celebrare i 30 Giochi che hanno lasciato il segno negli ultimi dieci anni. Potete trovare tutti gli articoli pubblicati nell'archivio dei Giochi del decennio, e leggere dell'idea da cui è nato il progetto nel nostro editoriale. Un altro anno si appresta a lasciarci, e con esso un decennio florido e importante per il panorama videoludico. Sono evidenti i passi che il medium ha compiuto verso una sempre ...

Eurogamer Awards : scegliete i migliori Giochi dell'anno e del decennio : Tra meno di un mese un nuovo decennio avrà inizio e, neanche a farlo apposta, quello che trascorreremo quest'anno sarà l'ultimo Natale in compagnia di PlayStation 4 e Xbox One (retro-gaming a parte... se così si può definire).Quella che ci lasciamo alle spalle è stata una lunghissima e fantastica avventura videoludica, a cavallo tra due generazioni che ci hanno regalato momenti davvero indimenticabili. Come avrete notato, infatti, i redattori di ...

Il Best of 2019 dei Google Play Awards incorona app e Giochi che più si sono distinti nel corso dell’anno : Con il 2019 che volge ormai al termine, Google inaugura la girandola di classifiche sui prodotti che si sono distinti nel corso dell'anno L'articolo Il Best of 2019 dei Google Play Awards incorona app e giochi che più si sono distinti nel corso dell’anno proviene da TuttoAndroid.

Apple Best 2019 : le migliori app e Giochi dell’anno : Ieri Apple ha annunciato le migliori app, software e giochi del 2019. Si tratta di un appuntamento consueto che permette anche di fare il punto sulla qualità raggiunta in ambiente iOS, il sistema operativo di Apple impiegato su iPhone e iPad, macOS e tvOS. Ovviamente è da considerarsi una valutazione di parte: è l’azienda stessa che valuta e seleziona. “Gli sviluppatori di tutto il mondo ci ispirano con app innovative che hanno il ...

GameStop sta per dare il via a Jingle Nerd - il Calendario dell'Avvento con offerte su Giochi e console : Il Natale si avvicina a grandi passi e, sicuramente, i videogiocatori stanno già pensando a cosa regalare o regalarsi per le prossime festività.A tal proposito, ecco che GameStop viene in aiuto dei gamer con una nuova ondata di promozioni.A partire da domani, 3 dicembre, la nota catena inizierà Jingle Nerd, il Calendario dell'Avvento, con offerte su videogiochi e console.Leggi altro...

I migliori Giochi nello spazio del 2019 : Lo spazio, l'ultima frontiera… Se c'è un posto che non stancherà mai noi videogiocatori, è proprio l'infinità delle stelle. Che siate appassionati di fisica o avventurieri armati di pistole al plasma, ecco alcuni dei titoli più affascinanti ambientati dove nessuno può sentirvi urlare. Il 2019 è stato molto ricco, sotto questo punto di vista: insieme a nuovi, stupendi viaggi in compagnia del fuoco dei reattori, non mancano i ritorni ...

Giochi del decennio : Dead Space 2 è l'evoluzione di un capolavoro e l'inizio della sua fine - articolo : Già immagino ciò che starete pensando. "Scrivi di Dead Space 2 solo perché il primo iconico Dead Space non fa parte del decennio e perché il terzo capitolo viene considerato una ciofeca". Forse è così, forse no ma sicuramente una cosa devo ammetterla: ogni singolo capitolo della saga targata Visceral Games (inizialmente EA Redwood Shores) ha avuto un ruolo centrale nella mia carriera di videogiocatore prima e di redattore poi, facendomi capire ...

Giochi del decennio : Minecraft primeggia per accessibilità e per la community - articolo : Minecraft è per definizione un gioco che caratterizza un decennio. Anche se è comparso già nel 2009, la sua release completa è arrivata solo nel 2011, e negli anni successivi è

Giochi del decennio : GTA Online è un'esperienza multiplayer unica - articolo : Anche se ora sembra una conclusione scontata, nel 2013 GTA Online rappresentò un grande stratagemma da parte di Rockstar. Il team dovette disegnare un mondo attraente che invogliasse

Questa settimana su Eurogamer celebriamo i Giochi del decennio - editoriale : Quest'anno il network di Eurogamer compie vent'anni, così abbiamo deciso di dare uno sguardo ai Giochi e agli eventi che hanno plasmato il nostro lavoro, anche se le pietre miliari del medium continuano ad arrivare. Difficile da credere, ma il 2020 sta per arrivare e con esso ciò che sembra la fine di un'era e l'inizio di un'altra. Prima della fine di quest'anno potremo giocare titoli mitici come Cyberpunk 2077, un nuovo Half-Life e il remake

Annunciati i PlayStation Plus di dicembre 2019 : ecco i Giochi PS4 gratis del mese : Erano in tanti a domandarsi quali sarebbero stati i PlayStation Plus di dicembre di quest'anno, vale a dire i giochi selezionati da Sony per rientrare nella sua prossima Instant Game Collection del 2019. Per chi ancora non lo sapesse, ogni mese la compagnia giapponese permette di scaricare gratuitamente due titoli in digitale per PlayStation 4 dal PlayStation Store. A patto di essere abbonati al servizio PlayStation Plus, che consente l'accesso ...