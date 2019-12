Fiorello a Carlo Conti | Se rifai Sanremo questa volta vengo

blogo

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) "L'anno scorso sono andato ospite a2018 con Baglioni e l'anno prossimo andrò a2020 con Amadeus. Tu hai condottoper tre anni e non sono mai venuto da te... Qual è la scusa migliore che ho usato?" Cosìa Viva RaiPlay! fa 'ammenda', a suo modo, ai tanti no detti aper, di cuiè stato conduttore e direttore artistico dal 2015 al 2017. La risposta non si è fatta attendere: "E' che sei una merdaccia!" esclama ridendo, che fa uscire la sua vena toscana e si libera per l'occasione del suo aplomb impeccabile da prima serata Rai per lasciarsi andare nel salotto dell'EPCFCFINT in qualità di 'comparsa' per il late show di RaiPlay. Smessa la divisa di ordinanza e indossato un outfit sportivo, il finto ospite dal nome di fantasiatiene testa ae riesce così a strappargli una promessa. "Se, ...

