Federica Panicucci | gaffe esilarante a Mattino 5 VIDEO

Gaffe clamorosa. Federica Panicucci sgrida l’ospite ma toppa alla grande : imbarazzo a Mattino 5 : Ci sono importanti novità sul caso Yara Gambirasio: si è aperto uno spiraglio per Massimo Bossetti riguardo un’eventuale revisione del processo. La difesa auspica che la sua richiesta venga accolta. Nella puntata di ieri a Mattino5 si è parlato del caso. Ospite di Federica Panicucci è il giornalista Giangavino Sulas che continua a ribadire il fatto che il dna di ignoto 1 non è quello di Massimo Bossetti e che non è vero che i test non possono ...

La gaffe di Federica Panicucci a Mattino Cinque è la cosa più bella che vedrai oggi – VIDEO : La televisione italiana sa cos’è il trash ed ogni giorno si impegna per far uscire una nuova perla. L’ultima è andata in onda Martedì 3 Dicembre durante la puntata di Mattino Cinque. Protagonista della vicenda la conduttrice Federica Panicucci, che durante un talk incentrato sul caso di Yara Gambirasio, ha commesso una gaffe clamorosa. Tutto è iniziato quando uno degli ospiti ha citato una consulenza del genetista Marzio ...

Mattino 5 - Francesco Vecchi : “È grazie a Federica Panicucci se…” : Federica Panicucci, Mattino Cinque. Parla Francesco Vecchi: “grazie a lei ho imparato tanto” Da alcuni anni la coppia mattutina di Canale 5 sono Francesco Vecchi e Federica Panicucci. I due infatti con il loro contenitore Mattino Cinque, dove trattano varie tematiche, raggiungono un notevole pubblico e sembrano molto affiatati. Sono lontani quindi i tempi della loro celebre lite fuori onda, smascherata da Striscia la Notizia, in cui ...

Federica Panicucci sfiderà Amadeus in prima serata? Cosa farà su Canale 5 : Federica Panicucci sfiderà ancora Amadeus il 31 dicembre con Capodanno in Musica? L’indiscrezione Non c’è Capodanno senza gli ormai tradizionali ‘veglioni’ televisivi che da anni vanno in onda sia su Rai1 che su Canale5. Sulla prima rete è sempre Amadeus a fare gli onori di casa, con L’anno che verrà, mentre su Canale5 da qualche anno è Federica Panicucci la regina dell’ultimo dell’anno, con Capodanno in ...

Mattino 5 - la madre di Nadia Toffa e la commovente promessa con Federica Panicucci : "Non lo faremo" : Margherita, la mamma di Nadia Toffa, era ospite a Mattino 5 di Federica Panicucci per lanciare il messaggio che ha sempre voluto portare avanti Nadia: non buttare via neanche un minuto della nostra vita. "Mi manca tanta di quella energia che non lo puoi immaginare", dice Margherita della figlia che

“Ogni mattina”. Mattino 5 - il dolore e la speranza della mamma di Nadia Toffa. Federica Panicucci si commuove : Sono passati pochi mesi dalla scomparsa di Nadia Toffa, la giornalista de Le Iene colpita da un brutto male che aveva combattuto fino all’ultimo giorno. La memoria non si assottiglia, così come il dolore. Oggi, a Mattino 5, la mamma di Nadia Toffa, la signora Margherita, è tornata a parlare delle figlia. Momenti toccanti con la conduttrice Federica Panicucci che a stento ha trattenuto le lacrime. Una donna coraggiosa, che ha scelto di andare ...

“Così sei atomica!”. Federica Panicucci - l’ultimo scatto è da capogiro. Pazzesca : Che spettacolo della natura che è Federica Panicucci: tacco a spillo, tubino nero, capelli lunghi e… uno stacco di coscia da fare invidia! Ma non solo, tutti dicono sempre la stessa cosa e hanno ragione: per lei il tempo sembra scorrere al contrario. La bella conduttrice ringiovanisce di giorno in giorno: tutta al naturale, Federica è amata da tutti. In effetti per la storica conduttrice televisiva italiana, che ha superato i 50anni, il tempo ...

Federica Panicucci e Francesco Vecchi : il rapporto oggi dietro le quinte di Mattino 5 : I conduttori di Mattino 5: il rapporto oggi tra Federica Panicucci e Francesco Vecchi Ad un anno dal fuori onda di Federica Panicucci a Mattino 5 Francesco Vecchi ha svelato come è cambiato il rapporto con la bionda collega. Il giornalista ha ammesso a Turchesando, il programma radiofonico di Turchese Baracchi in onda su Radio […] L'articolo Federica Panicucci e Francesco Vecchi: il rapporto oggi dietro le quinte di Mattino 5 proviene da ...

“A Barbara D’Urso non dovevi farlo”. Ambra Lombardo sotto tiro : di mezzo c’è Federica Panicucci : I telespettatori di Mattino 5 avranno sicuramente assistito allo sfogo di Ambra Lombardo in presenza della conduttrice Federica Panicucci. Finalmente le cose sono state dette per come si doveva fare da tempo, con parole non del tutto delicate, bensì con la fermezza di chi non riesce più a tollerare menzogne e pettegolezzi. Una smentita forte, quella di Ambra, che non ha fatto crollare del tutto il dubbio che dietro il polverone ci sia ...

Mattino 5 - Federica Panicucci avverte Ambra Lombardo : “Stai attenta!” : Federica Panicucci mette in guardia Ambra Lombardo a Mattino Cinque Federica Panicucci ha avuto modo di ospitare Ambra Lombardo a Mattino 5, per poter finalmente raccontare la sua versione della storia. La compagna di Kikò Nalli ha ammesso di essere caduta in una trappola organizzata da Gaetano Arena, che credeva essere un fratello. La bionda conduttrice, colta la delusione negli occhi della sua ospite, ha deciso di metterla in guardia, ...

Federica Panicucci e Marco Bacini : matrimonio vicino? Nuovi indizi : Federica Panicucci sposa Marco Bacini? Spunta l’indiscrezione Cinquantadue anni compiuti a ottobre, ma l’aspetto è quello di una trentenne. Federica Panicucci sta vivendo un momento magico. La conduttrice di Mattino 5, oltre a registrare un successo dopo l’altro grazie al rotocalco di Canale5 che presenta con Francesco Vecchi, vive ormai una relazione sentimentale stabile e appagante. Legata all’imprenditore Marco ...

Mattino Cinque : Federica Panicucci punzecchia l’ex di Corinne Cléry : Federica Panicucci: la frecciatina ad Angelo Costabile, ex di Corinne Cléry a Mattino 5 Federica Panicucci, durante il talk dedicato alla cronaca rosa di Mattino Cinque ha punzecchiato uno dei suoi ospiti: Angelo Costabile, ex di Corinne Cléry. Cosa è successo? La bionda conduttrice ha chiesto al suo ospite il motivo per cui la sua relazione con l’attrice francese è finita dopo tanti anni. Angelo Costabile ha replicato in maniera molto ...

Mattino 5 - Federica Panicucci imbarazzata : “Perché ce l’avete con me?” : Federica Panicucci: gli opinionisti di Mattino 5 la mettono in imbarazzo A Mattino Cinque si affrontano sempre grandi e interessanti argomenti come la chirurgia plastica, i tradimenti, il gossip e quant’altro. Quasi sempre con un parterre di opinionisti del calibro di Marco Balestri, Valerio Merola, Antonella Mosetti, Lory Del Santo e Paolo Brosio (quest’ultimo non più visto che si mormora sia stato ‘blindato’ da ...

Federica Panicucci - la ‘novità’ è sotto gli occhi di tutti : “Wow!”. E partono le congratulazioni : Brava, da anni e anni in televisione; bella, sempre di più, come se il tempo non trascorresse mai per lei. E poi felice e innamorata del suo Marco Bacini. Federica Panicucci, 52 anni da poco compiuti e un fisico e un viso da fare invidia alle 20enni, non potrebbe essere più soddisfatta della vita in questo periodo. La vediamo tutti i giorni è in onda con Mattino 5 e poi su Instagram, dove non smette di stupire i suoi tanti fan. Solo qualche ...