U&D | spoiler 4 dicembre | Ida conferma la rottura con Riccardo | lui fa la proposta di

U&D - spoiler oggi 3/12 : Ida conferma l'addio a Riccardo - lui le fa la proposta di nozze : La puntata di Uomini e Donne tanto attesa dal pubblico, sta finalmente per andare in onda: oggi, martedì 3 dicembre, su Canale 5 sarà trasmesso l'appuntamento con il Trono Over dedicato sia alla storia tra Gemma e Juan Luis, che al risvolto inaspettato che ha avuto la relazione tra Ida e Riccardo. Come hanno fatto sapere le anticipazioni del web, nel corso della registrazione che c'è stata sabato scorso, Guarnieri ha chiesto alla Platano di ...

Spoiler U&D : Ida è indecisa e prende tempo dopo la proposta di matrimonio di Riccardo : Sabato 30 novembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne trono over. Stando alle anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News, pare che Riccardo Guarnieri abbia chiesto a Ida Platano di sposarlo. La coppia è tornata di nuovo dinanzi alle telecamere del dating-show di Canale 5 per provare a fare ulteriore chiarezza sulla propria situazione sentimentale. Durante la registrazione precedente, infatti, entrambi avevano lasciato ...

Spoiler U&D - oggi 27 novembre : Ida partecipa alla sfilata dopo la rottura con Riccardo : oggi, mercoledì 27 novembre, andrà in onda l'ultima puntata settimanale del Trono Over: le anticipazioni che impazzano in rete (soprattutto sul portale Witty Tv), informato il pubblico che in studio accadrà di tutto. Valentina Autiero piangerà nello scoprire che Simone avrebbe baciato Valentina Fabri, mentre Armando Incarnato renderà pubblica l'unica notte di passione che ci sarebbe stata tra lui e quest'ultima. Ad alleggerire gli animi ci ...

U&D - spoiler del 27 novembre : Armando dice di aver passato la notte con Valentina F : Mercoledì 27 novembre andrà in onda il terzo appuntamento settimanale di Uomini e donne dedicato al Trono Over. Secondo quanto riportano le anticipazioni pubblicate su Witty tv, nel corso della nuova puntata vedremo al centro dello studio Armando Incarnato il quale continua la sua frequentazione con la bionda Veronica. Nella discussione tra i due, si intrometterà Valentina F. e da qui partirà una acceso diverbio che porterà Incarnato a rivelare ...

Spoiler U&D over registrazione 23 novembre : Armando dice che Valentina ha baciato Simone : Secondo le ultime anticipazioni del Trono over di Uomini e Donne (il people show di Mediaset in onda su Canale 5 con la conduzione di Maria De Filippi) ci saranno molte novità e colpi di scena in questi giorni e assisteremo a delle puntate molto movimentate. In particolare, il cavaliere Armando Incarnato durante la registrazione delle puntata che vedremo probabilmente la prossima settimana ha raccontato come procede la sua frequentazione con ...

Spoiler U&D - 23 novembre : Gemma sorprende Juan Luis - Armando tra Veronica e Valentina : Oggi, sabato 23 novembre, è stata registrata una nuova puntata del Trono Over: dopo una pausa di circa due settimane, i protagonisti della versione "senior" di Uomini e Donne sono tornati a raccontare le loro novità sentimentali. Il blog "Il Vicolo delle News" fa sapere che Gemma Galgani e Juan Luis Ciano sono felicissimi: lei gli ha regalato un cuore con 120 post-it, lui ha rifiutato di conoscere altre signore. Doppio "scoop", invece, su ...

U&D - spoiler registrazione del 20 novembre : le corteggiatrici di Giulio litigano tra loro : Mercoledì 20 novembre presso gli studi Elios di Roma si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne riguardante il Trono Classico e dove non sono mancati i colpi di scena. Dopo quanto accaduto la scorsa settimana, in molti pensavano che Giulio Raselli fosse pronto a scegliere Giovanna, ma da quanto emerso, non sarà andata così. Il tronista infatti, dopo aver lasciato lo studio la scorsa puntata, è corso da Giovanna, ma non per sceglierla, ...