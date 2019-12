RIFORMA PENSIONI I numeri scomodi per chi vuol cambiare la Legge Fornero

Pensioni ultime notizie : Fornero “giovani hanno capito mia RIFORMA” : Pensioni ultime notizie: Fornero “giovani hanno capito mia riforma” Il movimento delle sardine continua a far rumore, in particolar modo su social e media. A intervenire sull’argomento è stata anche l’ex ministro del Welfare del governo Monti, Elsa Fornero, ospite alla trasmissione L’aria che tira, in onda su La7. Il movimento è stato un pretesto per parlare delle nuove generazioni, dei giovani, che sembrano aver capito più di tutti le ...

Pensioni ultima ora : Damiano “RIFORMA Fornero è stata brutale” : Pensioni ultima ora: Damiano “Riforma Fornero è stata brutale” Pensioni ultima ora: Cesare Damiano, esponente del Partito Democratico, resta una voce molto attiva in materia previdenziale. Già ministro del Lavoro, è un profondo conoscitore del tema Pensionistico e delle evoluzioni che lo stesso ha avuto negli anni. Pensioni ultima ora, commento di Cesare Damiano Ospite della trasmissione Dimartedì condotta da Giovanni Floris, ...

Pensioni ultime notizie : Landini chiede RIFORMA strutturale Fornero : Pensioni ultime notizie: Landini chiede riforma strutturale Fornero Sul tema Pensioni ultime notizie riportano le affermazioni della Cgil e del segretario generale Maurizio Landini sulla necessità di pensare al futuro delle donne lavoratrici sotto l’aspetto previdenziale, ma anche sull’urgenza di pensare a una riforma strutturale della Legge Fornero. Lo stop alle penalizzazioni di certe categorie (donne, ma anche caregiver, e spesso le cose ...

Pensioni anticipate - Tridico : 'Quota 100 scade nel 2021 - occorre vera RIFORMA di uscita' : È un bilancio tutto sommato positivo quello che Pasquale Tridico, Presidente dell'Inps, traccia delle Pensioni anticipate a quota 100 a fine 2019, sia sul numero di domande pervenute all'Istituto di Previdenza che dei risparmi che la misura ha saputo autoprodurre. Ma, nell'intervista che ha rilasciato al Corriere della Sera, Tridico non ha solo enunciato i numeri delle Pensioni a quota 100, ma ha anche bocciato le indiscrezioni legate allo stop ...

Pensioni : il ministro Catalfo conferma Q100 e si dice pronta ad una nuova RIFORMA : La nuova Legge di Bilancio è approdata nei giorni scorsi in Senato per iniziare l'iter parlamentare che potrebbe portare ad importanti modifiche sulle misure. Come ormai noto, il sistema della Quota 100, l'Ape Sociale e il regime sperimentale donna sono state confermate nella manovra. La conferma viene data anche dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo che si è detta pronta ad una nuova riforma previdenziale volta a ...

RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 e le previsioni disattese : RIFORMA PENSIONI, i dati del monitoraggio Inps sugli assegni PENSIONIstici erogati nei primi mesi dell'anno offrono spunti per considerazioni interessanti.

Pensioni : Catalfo incontra sindacati per avvio percorso RIFORMA previdenza : Roma, 4 nov. (Adnkronos) – Il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, incontra i sindacati per l’avvio di un percorso organico di riforma della previdenza. E’ quanto rende noto il ministero del Lavoro su twitter.L'articolo Pensioni: Catalfo incontra sindacati per avvio percorso riforma previdenza sembra essere il primo su CalcioWeb.

RIFORMA PENSIONI - Macron sembra Andreotti : Come diceva il Divo Giulio? Meglio tirare a campare che tirare le cuoia. All’Eliseo e a Matignon non avranno il cinismo (o la sapienza?) Andreottiana, ma conoscono perfettamente la profezia di Michel Rocard, capo del governo socialista, che in un’altra era politica - era il 1993 - avventurandosi nella già allora indispensabile Riforma delle pensioni, prima insediò una commissione parlamentare, poi commissionò un ...

RIFORMA PENSIONI : Q100 - Teresa Bellanova pronta ad emendamenti in Parlamento : "Portiamo a casa un risultato, anche se ci sono punti aperti e presenteremo emendamenti in Parlamento. Per noi Quota 100 è una scelta sbagliata", lo ha spiegato il deputato di Italia Viva Teresa Bellanova riferendosi alla misura in materia previdenziale voluta dalla Lega. Quota 100 penalizza donne e giovani Come ormai noto, il meccanismo delle quote che garantisce il pensionamento anticipato a partire dai 62 anni di età anagrafica unitamente ai ...

RIFORMA PENSIONI/ Com'è cambiata la spesa prima e dopo la Legge Fornero : Si attendono le mosse del Governo in tema di RIFORMA delle PENSIONI. Intanto è utile guardare ad alcuni numeri della Ragioneria Generale dello Stato

RIFORMA PENSIONI/ La "visione" che manca a Quota 100 - Quota 92 & co. : Si continua a parlare di RIFORMA delle PENSIONI con diverse proposte. Serve però una visione d'insieme di previdenza e assistenza

Pensioni ultima ora : Quota 100 - Fornero “non è RIFORMA - ma teniamola” : Pensioni ultima ora: Quota 100, Fornero “non è riforma, ma teniamola” Pensioni ultima ora – Quota 100 e riforma Fornero continuano ad alimentare il dibattito pubblico in materia previdenziale. Proprio l’ex ministro del Lavoro Elsa Fornero è tornata a parlare di Pensioni, compiendo alcune riflessioni su quelle che sono state le sue azioni negli anni passati. Pensioni ultima ora, Fornero contro Salvini: le persone sono più sagge ...

Gualtieri : cantieri per RIFORMAre il fisco e le pensioni : Gualtieri: cantieri per riformare il fisco e le pensioni. "E' andata molto bene, abbiamo approvato tutto all'unanimità, rispettando le scadenze"

Pensioni - Fornero : 'Quota 100 non è RIFORMA - in Italia 45 mila tra i cento e i 110 anni' : "Le Pensioni anticipate a quota 100 non sono una riforma, ma una controriforma di piccole proporzioni alla mia riforma di otto anni fa, con finalità elettorali. Con questa misura per tre anni, fino al 2021, si concederanno eccezioni rispetto alla mia legge del 2011". E' Elsa Fornero a esprimersi sullo sturmento di pensione anticipata introdotto quasi un anno fa dal primo Governo Conte e voluto, soprattutto, da Matteo Salvini e da Luigi Di Maio. ...