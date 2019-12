Piero Chiambretti prima di #CR4 confessa | “Sono una vittima”

Katia Follesa - via la giacca e con orgoglio le fa vedere a tutti. Piero Chiambretti imbarazzatissimo : Dopo il successo della scorsa edizione, Piero Chiambretti è tornato in tv con “CR4 – La Repubblica delle Donne”, lo show in onda su Rete4 che regala momenti di divertimento al pubblico. In prima serata a partire dallo scorso mercoledì 27 novembre, la trasmissione parte con 4 appuntamenti e due Best Of. Poi ancora a gennaio, con pausa per il Festival di Sanremo, e si continua fino ad aprile.Il cast quest’anno è in parte rinnovato: la new entry è ...

Michelle Hunziker spinge Malgioglio al tradimento di Piero Chiambretti : la voce che corre a Mediaset : Un piccolo grande terremoto dalle parti di Mediaset, Cologno Monzese. Cristiano Malgioglio, che di recente ha lanciato un nuovo brano in cui emula Monica Bellucci, è nel cast fisso di CR4-La Repubblica delle Donne, il programma condotto da Piero Chiambretti che ieri - mercoledì 28 novembre - ha debu

La repubblica delle donne - Katia Follesa imbarazza Piero Chiambretti : si toglie la giacca e mostra i folti peli sotto le ascelle : “Vorrei lanciare un messaggio, donne, siate voi stesse”. Con queste parole Katia Follesa si è tolta la giacca e, rimasta solo con un top nero, ha alzato le braccia mostrando con orgoglio i folti peli sotto le ascelle, il tutto sotto lo sguardo imbarazzato di Piero Chiambretti. È quanto successo mercoledì sera nella prima puntata della nuova stagione di “#Cr4 – La repubblica delle donne” su Rete 4. Katia Follesa, ...

#CR4 - Malgioglio sbotta con Piero Chiambretti : “Che figura di mer*a” : Cristiano Malgioglio contro Piero Chiambretti a #CR4: “Ma che figura di merd*a mi stai facendo fare!” Da Valeria Marini a Cristiano Malgioglio, da Iva Zanicchi a Lory Del Santo e Antonella Elia: è solo una parte del cast di #CR4, il programma di Piero Chiambretti che è tornato su Rete 4 mercoledì 27 novembre. La prima puntata si è aperta con l’usignolo Malgioglio che in questa edizione non sarà più uccel di bosco. Cristiano ...

Piero Chiambretti a Blogo : "La Repubblica delle Donne - le novità - gli ascolti - Adrian e Sanremo Giovani" (video) : Riecco La Repubblica delle Donne, da questa sera su Rete 4 con Piero Chiambretti. Il padrone d casa promette un'esizione in continuità con quella precedente, ma gli innesti non mancano. Da Vittorio Feltri ad Antonella Elia, passando per Valeria Marini e Massimo Lopez nelle vesti della Monaca di Monza. "Non le chiamerei novità ma variazioni. Si gioca sulle parole, perché le parole sono importanti", dice Chiambretti a Blogo a margine della ...

Piero Chiambretti su Vittorio Feltri a Cr4 : "Come curerà i vostri problemi d'amore" : Squadra che vince non cambia, ma si arricchisce. E per la sua Repubblica delle Donne, in onda da domani in prima serata su Rete 4, Piero Chiambretti ha fatto un "mercato" davvero degno di una squadra che punta alla Champions. Chiambretti, il suo marchio CR4 è mutuato da CR7. Si sente un po' anche le

Piero Chiambretti torna con “La Repubblica delle Donne” : “C’è ‘La posta del cuore’ di Vittorio Feltri - mentre Massimo Lopez è una monaca politicamente scorretta” : Squadra che vince non si cambia. Dopo il successo di pubblico e critica con “#CR4 – La Repubblica delle Donne”, Piero Chiambretti – che proprio quest’anno segna il traguardo dei dieci anni in Mediaset – torna, da mercoledì 27 novembre in prima serata su Retequattro, con un cast rinnovato in parte, con new entry clamorose come Massimo Lopez nei panni della monaca di Monza 3.0. La trasmissione parte con 4 prime serate e due Best ...

Piero Chiambretti svela un retroscena sulla nuova edizione di #CR4 : #CR4 – La Repubblica delle donne, Piero Chiambretti svela: “L’ospite è un pretesto” Domani sera andrà in onda su Rete 4 la prima puntata della nuovissima edizione di #CR4 – La Repubblica delle donne di Piero Chiambretti. Proprio quest’ultimo ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni per presentare le novità della sua attesissima trasmissione. E in questa ...

Alda D’Eusanio lascia Piero Chiambretti per Barbara d’Urso : Perché Alda D’Eusanio non è nel cast de La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti La Repubblica delle Donne con Piero Chiambretti torna su Rete 4 mercoledì 27 novembre. Nel cast di quest’anno peserà un’assenza importante, quella della conduttrice e giornalista Alda D’Eusanio. La 69enne ha deciso di abbandonare il posto da opinionista che copriva […] L'articolo Alda D’Eusanio lascia Piero Chiambretti per ...

Adrian : ospiti Paolo Bonolis - Gerry Scotti - Maria De Filippi - Carlo Conti - Checco Zalone - Massimo Giletti e Piero Chiambretti. Foto dal Backstage : Il ritorno di Adrian, il meglio dello spettacolo italiano per Adriano ...

Adrian : ospiti Paolo Bonolis - Gerry Scotti - Maria De Filippi - Carlo Conti - Checco Zalone - Massimo Giletti e Piero Chiambretti : Il ritorno di Adrian, il meglio dello spettacolo italiano per Adriano ...

Retroscena Blogo : Valeria Marini avvistata nell'ufficio di Piero Chiambretti - l'apparizione misteriosa : Il 27 novembre si avvicina, la seconda edizione de La Repubblica delle donne (in onda su Rete 4) scalpita per la ripartenza insieme al suo 'primo ministro' Piero Chiambretti e al suo ministero di opinioniste che certamente riserverà sorprese e novità. La Repubblica delle donne sposta la partenza al 27 novembre 2019 (Anteprima Blogo) Slitta l'inizio della seconda serie di puntate, confermata la ...

“Ecco come sono ridotta”. Sylvie Lubamba - il dramma della ex valletta di Piero Chiambretti : Ricordate Sylvie Lubamba, la showgirl diventata famosa per la sua partecipazione alle trasmissioni di Piero Chiambretti? Originaria del Congo, Sylvie Lubamba è tornata in libertà nel 2017 dopo aver trascorso 3 anni in carcere. Nel gennaio 2006 è stata condannata dal tribunale di Grosseto a cinque mesi e venti giorni per uso indebito di carte di credito. Nel marzo del 2008 ha patteggiato una pena di 6 mesi e 10 giorni davanti al gup del tribunale ...