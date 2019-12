Manovra lunedì in Senato | si va verso la fiducia Scontro su Rc auto familiare

Tasse - lunedì nero per Partite Iva-imprese/ Iva-Irpef : versamenti - sanzioni e Manovra : Partite Iva e imprese, lunedì nero per le Tasse: scadenza versamenti Iva e Irpef. sanzioni, requisiti e doveri: tutte le info

Manovra : M5S - bene vertice maggioranza lunedì - subito carcere ai grandi evasori (2) : Roma, 19 ott. (Adnkronos) – Tra le richieste del Movimento 5 Stelle quindi c’è “l’ontroduzione subito del carcere ai grandi evasori e la confisca per sproporzione. Non bisogna solo colpire chi evade centinaia e centinaia di migliaia di euro, ma occorre anche che lo Stato si riprenda quello che hanno sottratto ai cittadini onesti, per poi re-investirlo in favore delle piccole e medie imprese”; “l’obbligo ...

**Manovra : M5S - bene vertice maggioranza lunedì - subito carcere ai grandi evasori** : Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “Siamo soddisfatti che finalmente sia stato convocato un vertice di maggioranza lunedì, come avevamo chiesto”. Così il Movimento 5 Stelle in un post pubblicato su ‘Il Blog delle Stelle’ nel quale vengono illustrare le “richieste che ci stanno a cuore” tra cui “l’introduzione subito del carcere ai grandi evasori e la confisca per sproporzione” e ...

Manovra - Conte duro : "Resta così" Verso vertice di governo lunedì : Il presidente del Consiglio blinda la Manovra dopo due giorni di polemiche sulle tasse. E sulle partite Iva: "Io contro di loro? Che fesserie, ho alzato l'aliquota. Chi non fa squadra è fuori dal governo" Segui su affaritaliani.it