Lavori della Salerno Sistemi | chiudono via Tasso e via De Canali

Sardine - lo sgambetto della Lega In Friuli fa partire i Lavori in città : Una pista da ghiaccio all’interno di un villaggio natalizio, i cui lavori di allestimento sono stati anticipati (rispetto alle iniziali delibere) dall’amministrazione comunale del Carroccio di ben 9 giorni. La Lega mette il bastone fra le ruote alla manifestazione regionale delle SardineFVG in programma oggi a Monfalcone alle 17 in piazza della Repubblic Segui su affaritaliani.it

Si rompe un giunto su un viadotto della Palermo-Catania - Lavori avviati con urgenza : Sono stati avviati con urgenza i lavori di risanamento del giunto di dilatazione sul viadotto "Fiumetorto" dell'autostrada A19 Palermo-Catania, il cui danneggiamento ha reso necessaria, nella tarda mattinata di oggi, la chiusura dell'autostrada tra gli svincoli di Termini Imerese e Agglomerato industriale, in direzione Catania. Si prevede di ridare continuità alla circolazione autostradale nel corso della giornata di domani, quando ...

Roma. Piazza del Campidoglio : Lavori di ripristino della pavimentazione : Sono stati avviati alcuni lavori di manutenzione ordinaria sulla Piazza del Campidoglio, progettata dal genio rinascimentale del Buonarroti e luogo

Maltempo Campania - Borrelli : “In via Masoni recenti i Lavori al manto della strada” : “Siamo vicini alle famiglie sgomberate in via Ulderico Masoni. La voragine che si è aperta a centro strada ha provocato delle perdite dalla condotta del gas costringendo i vigili del fuoco ad allontanare i residenti dalle abitazioni adiacenti l’area. Il tratto collassato era stato interessato, poco tempo fa, dai lavori di rifacimento del manto stradale. Purtroppo ancora una volta ci troviamo ad avere a che fare con risorse che ...

Zannola-Scatà : a via della Giuliana no avvio Lavori parcheggio : Roma – “Non risponde al vero che il cantiere per la realizzazione del parcheggio di via della Giuliana e’ in fase di avvio dei lavori. E’ quanto emerso quest’oggi nella seduta della commissione mobilita’. A seguito delle ricorrenti voci sulla pre-vendita di box e in qualche caso anche alla richiesta di anticipazioni d’acquisto, nell’ambito del progetto di parcheggio di via della Giuliana avevamo ...

Via del Governo Vecchio : durante Lavori spunta tomba della pellegrina : Roma – durante i lavori di assistenza archeologica in corso d’opera della Soprintendenza speciale di Roma per la sostituzione delle tubature di Italgas a via del Governo Vecchio, sono stati individuati due contesti funerari con sepolture a inumazione di età medioevale. Il primo, spiega una nota della Soprintendenza, parzialmente distrutto dal passaggio di sotto servizi (gas e scarichi), è delimitato da porzioni di muri in laterizi con tramezzi ...

Colli Aminei - il muro della vergogna : «Da 4 anni aspettiamo i Lavori» : Il muro della vergogna di viale Colli Aminei è ormai entrato a pieno titolo nella storia, sia pure nella sua accezione più negativa, dell'area Collinare della città. Da oltre...

Bergamo - il caso del parcheggio sulle Mura Venete incompleto dopo 11 anni di Lavori. Anac : ‘Violazioni della società - Comune non efficace’ : Sono passati undici anni dall’inizio dei lavori, il parcheggio vicino alle antiche Mura patrimonio dell’Unesco non c’è, i costi sono lievitati, i rilievi si moltiplicano. Dall’Anac fino al Comune di Bergamo. In attesa di quanto concluderà la Procura lombarda della Corte dei Conti, riguardo all’ipotesi di responsabilità per danni all’erario. Del resto, è dal 2008 che nella parte alta della città è in ...