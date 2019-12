La Regina Elisabetta sta per andare in pensione?

cronacasocial

(Di martedì 3 dicembre 2019) La vera notizia sarebbe che potrebbe concludersi così la fine ufficiale di The Crown, la serie televisiva in questo momento più bella in circolazione, dedicata alla storia della. O forse è l’occasione per continuare la storia? Con un nuovo protagonista. Laè pronta perin. Alla luce dei suoi 93 anni, potrebbe lasciare il suo posto al figlio Carlo, che in tal caso assumerebbe il ruolo di Principe Reggente. L’indiscrezione arriva dal Daily Star, secondo cui ci sono importanti novità in vista nella Royal Family. La prima riguarda il principe del Galles, sempre più vicino al trono. Il giornale britannico ha parlato di un incontro a Sandringham tra Carlo e il padre, il principe Filippo. Sarebbe avvenuto la settimana scorsa. In questo incontro i due avrebbero discusso del pensionamento dellanei prossimi 18 mesi. Così Carlo ...

