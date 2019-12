La pupa e il secchione 2020 | corteggiatrice di Uomini e Donne nel cast?

lanostratv

(Di martedì 3 dicembre 2019): exnelde Lae ile viceversa? Ormai è ufficiale, a Gennaio tornerà il reality Lae ile viceversa. Non è dato sapere ancora molto su questa nuova edizione, a parte il fatto che alla conduzione ci sarà Ruffini, il quale prenderà il posto di Papi. E da ieri sono iniziati a girare in Tv vari promo sul programma. In questi promo sono state mostrate alcune ragazze che hanno sostenuto il provino. E proprio tra queste molti fan del Trono Classico dihanno notato una vecchia conoscenza. Chi? Sophia Galazzo, la scelta dell’ex tronista Amedeo Barbato. Tra loro è durata poco più di un mese. Difatti hanno capito ben presto di non essere compatibili. E dopo questa sfortunata esperienza a, la ragazza pare voler tornare in Tv a Lae il. Al momento non è dato sapere se ci sarà o ...

Noovyis : (‘La Pupa e il Secchione’ torna in tv e 3 ‘pupe’ spiccano subito: “Ci sono anche loro”) Playhitmusic -… - zazoomnews : ‘La Pupa e il Secchione’ torna in tv e 3 ‘pupe’ spiccano subito: “Ci sono anche loro” - zazoomblog : ‘La Pupa e il Secchione’ torna in tv e 3 ‘pupe’ spiccano subito: “Ci sono anche loro” - #Secchione’ #torna #‘pupe’… -