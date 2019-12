Genoa | Pinamonti | «Partita difficile Vincere aiuta a vincere» – VIDEO

PAGELLE Genoa Ascoli : Pinamonti decide - Ninkovic non incide VOTI : I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per il quarto turno della Coppa Italia 2019/20: PAGELLE Genoa Ascoli Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Genoa e Ascoli, valido per il quarto turno della Coppa Italia 2019/20. TOP: Pinamonti (Genoa) FLOP: Ninkovic (Ascoli) VOTI Genoa (5-3-2): Jandrei 5.5; Cleonise 6 (69′ Sturaro 6), Biraschi 6, Romero 6, Criscito 6, Pajac 6.5; Jagiello 6.5 (71′ Pandev 6), Radovanovic 6, ...

Genoa Ascoli 3-2 LIVE : Pinamonti firma il sorpasso : Allo Stadio Ferraris, il quarto turno della Coppa Italia 2019/20 tra Genoa e Ascoli: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE (Alessio Eremita, inviato a Genova) – Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, Genoa e Ascoli si affrontano nel match valido per il quarto turno della Coppa Italia 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Genoa Ascoli 14′ Gol Pinamonti – Cross rasoterra dalla destra di Jagiello e tap-in ...

Genoa Ascoli 1-1 LIVE : clamoroso errore di Pinamonti : Allo Stadio Ferraris, il quarto turno della Coppa Italia 2019/20 tra Genoa e Ascoli: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE (Alessio Eremita, inviato a Genova) – Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, Genoa e Ascoli si affrontano nel match valido per il quarto turno della Coppa Italia 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Genoa Ascoli 14′ Gol Pinamonti – Cross rasoterra dalla destra di Jagiello e tap-in ...

Probabili formazioni 13^ giornata : Lecce-Cagliari - si gioca domani alle 15 : 00. SPAL-Genoa - Pinamonti dal 1' : Probabili formazioni 13 giornata- Tutto pronto per il 13° turno di Serie A. Si partirà con la sfida tra Atalanta-Juventus, match di cartello in programma sabato alle ore 15:00. Sarri potrebbe affidarsi al tandem offensivo Higuain-Dybala, con Ronaldo out. Out Alex Sandro, mentre Pjanic resta ancora in dubbio. Gasperini ritroverà Zapata dal primo minuto, ma […] L'articolo Probabili formazioni 13^ giornata: Lecce-Cagliari, si gioca domani ...

Spal-Genoa - le probabili formazioni : torna Di Francesco - Pandev a supporto di Pinamonti : Spal-Genoa, le probabili formazioni – Spal e Genoa chiudono il tredicesimo turno di Serie A. Un posticipo delicatissimo tra due squadre che sono in piena zona retrocessione. I ferraresi hanno conquistato un punto sul campo dell’Udinese nell’ultimo partita, ma il rigore sbagliato da Petagna nel recupero grida ancora vendetta. Semplici si gioca la panchina. Qualora la Spal non vincesse la posizione del tecnico sarebbe ...

Inter - sarebbe saltato sul nascere lo scambio con il Genoa tra Pinamonti e Politano : L'Inter sarà una delle grandi protagoniste della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri vogliono assecondare le richieste del proprio allenatore, Antonio Conte, che vuole una rosa più lunga per poter contendere il titolo alla Juventus ed essere competitivi anche in campo europeo. Per potersi muovere in entrata, però, sarà necessario anche fare cassa in uscita viste le esigenze di bilancio, dato che già l'estate scorsa la maggior parte ...

Napoli-Genoa 0-0 live - Koulibaly salva su Pinamonti! : Napoli-Genoa live – Si gioca al San Paolo la partita serale di questo sabato di Serie A. Di fronte Napoli e Genoa. Momento a dir poco nero per i partenopei. Contestazioni e situazioni poco chiare sono all’ordine del giorno. I risultati non sono dei migliori, specialmente in campionato. Gli azzurri devono risollevarsi. Non sarà facile contro i rossoblu di Thiago Motta. Il nuovo allenatore ha raccolto solo una vittoria e due ...

Napoli-Genoa - le probabili formazioni : torna Milik dall'inizio - Motta punta su Pinamonti : Il Napoli per tornare alla vittoria dopo tre turni e non rischiare di perdere ulteriore contatto dalle zone che contano. Il Genoa per cercare di uscire dalla zona retrocessione e cominciare a guadagnare posizioni in classifica. Sono questi i temi principali del match, valido per l'anticipo della dodicesima giornata di Serie A, che si giocherà sabato 9 novembre, con inizio alle 20:45, allo stadio San Paolo. Due squadre che, dunque, arrivano a ...