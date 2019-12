Dopo il suo rinvio a giudizio | la Rai “censura” Barbareschi?

Juventus - Ronaldo Dopo il pari col Sassuolo : «Dobbiamo lavorare sodo» : Cristiano Ronaldo intende lasciarsi al più presto alle spalle il pareggio tra Juventus e Sassuolo: la motivazione del portoghese Cristiano Ronaldo non può essere soddisfatto del pari tra la sua Juventus e il Sassuolo, nonostante il gol realizzato. Il portoghese guarda già alla prossima sfida. «Non il risultato che volevamo, ma continueremo a lavorare sodo per raggiungere i nostri obiettivi!», ha sottolineato CR7 attraverso i suoi canali ...

Sanremo 2020 - Dopo tante ipotesi Amadeus ha scelto ‘loro’ : chi sarà al suo fianco sul palco dell’Ariston : A Sanremo 2020 non ci saranno Lorella Boccia e Elisabetta Gregoraci, ma per Amadeus sono già pronte due splendide bionde per il Festival di Sanremo. Il nuovo conduttore e direttore artistico della kermesse musicale avrebbe scelto le sue vallette anche in misura dell’audience che toccherebbe indiscutibilmente picchi mai visti prima. Voci di corridoio avrebbero scommesso su Giulia De Lellis, che ha subito provveduto a smentire con un post ...

Guendalina Tavassi - Dopo gli attacchi della primogenita tutto il suo amore per il figlio Salvatore. Mai visto? È il piccolo di casa : Il Natale rappresenta la ricorrenza in cui spesso ci si ferma a riflettere. Il bilancio è su tutto, sugli affetti, sulla propria vita, su ciò che si è lasciato intentato e su tutto quello che poteva rivelarsi differente per un’esistenza migliore. Anche i volti più noti non sono esenti da momenti simili e a riflettere, questa volta, è una mamma innamorata: Guendalina Tavassi, che ha deciso di non replicare, nonostante il duro colpo. Le ...

Uomo di 63 anni muore Dopo esser stato leccato dal suo cane : “Era sano - non aveva altre patologie” : Un Uomo di 63 anni è morto dopo esser stato leccato dal suo cane. È successo in Germania, come riferisce il Washington Post, e il caso è stato descritto in un articolo pubblicato sull’European Journal of Case Reports. L’Uomo si è presentato in ospedale con sintomi simili a quelli influenzali, come dolori articolari, respiro affannoso e strane macchie rotonde sulla pelle. Il suo battito cardiaco era stabile e i medici non riuscivano a ...

Blake Lively regina di autoironia in un video che mostra il suo risveglio in ospedale Dopo un infortunio : LOL The post Blake Lively regina di autoironia in un video che mostra il suo risveglio in ospedale dopo un infortunio appeared first on News Mtv Italia.

La Bolivia ha nominato il suo primo ambasciatore negli Stati Uniti Dopo undici anni : La Bolivia ha nominato il suo primo ambasciatore negli Stati Uniti dopo 11 anni. Lo ha annunciato su Twitter la ministra degli Esteri Boliviana, Karen Longaric, dicendo che sarà Walter Oscar Serrate Cuellar, ex rappresentante del paese presso le Nazioni

“Il suo nome…”. Heather Parisi vittima di violenze : Dopo la confessione choc - lo sfogo : Soltanto sette giorni fa la showgirl e ballerina americana Heather Parisi ha fatto parlare di sé durante ‘Live- Non è la D’Urso’, il programma condotto da Barbara D’Urso. Infatti ha confessato di essere stata vittima di violenza fisica e non per ben 7 anni e l’aguzzino è stato uno dei suoi ex compagni. Oggi ricorre la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e per questo ha voluto dire nuovamente la sua sul suo blog personale, ...

Firenze : un uomo colpito da ictus ricomincia a parlare Dopo aver rivisto il suo cagnolino : Era stato ricoverato per un ictus ed era degente già da un po' di tempo: le sue condizioni stavano migliorando lentamente, ma non aveva ancora ritrovato l'uso della parola. Quando un'infermiera è entrata nella sua stanza portando il suo cagnolino al guinzaglio, evidentemente qualcosa di molto profondo è scattato nell'organismo del paziente: il cane ha appoggiato le zampe sulle gambe del padrone, e lui tutto ad un tratto ha iniziato a pronunciare ...

De Rossi in campo col Boca Juniors Dopo 84 giorni - a fine partita rivela il suo futuro : In campo dopo 84 giorni. Daniele De Rossi, archiviato il lungo stop per infortunio, è tornato a vestire la maglia del Boca Juniors. Alfaro lo ha mandato sul terreno di gioco al 65′ della gara vinta per 2-0 sull’Union con le reti di Abila e MacAllister, in una Bombonera che ha celebrato pure sugli spalti, fra maglie del Flamengo e maschere col volto di Gabigol, la sconfitta dei rivali del River Plate nella finale di ...

Un modder di Skyrim ha reso immortale il suo cane - Dopo la sua morte - con un meraviglioso tributo nel gioco - articolo : Non avevo previsto di passare il pomeriggio con gli occhi pieni di lacrime per una mod di Skyrim, ma quando sono coinvolti i cani, è abbastanza difficile trattenere le lacrime. Soprattutto con una storia toccante come questa. "Murphy" è una mod di Skyrim che introduce nel gioco un nuovo companion cane, ma questo cucciolone ha un retroscena molto speciale. Il suo creatore, il ventiduenne Daniel, ha realizzato questa mod come omaggio al suo ...

Ricoverato Dopo ictus - il suo cane lo va a trovare : paziente torna a parlare per la prima volta : Tanta emozione, ma non solo. Quando ha visto il suo cagnolino è riuscito per la prima volta a pronunciare spontaneamente...