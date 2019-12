Cuore | “Solo 6 pazienti su 10 assumono correttamente le terapie”

meteoweb.eu

(Di martedì 3 dicembre 2019) Solo 6su 10 seguonole terapie fondamentali per lo scompenso cardiaco e per la fibrillazione atriale: due delle malattie cardiovascolari più insidiose per la salute del. È la situazione che emerge da un’indagine svolta fra ottobre e novembre su 3.131 cittadini lombardi, nella maggior parte dei casi over-75 politrattati per diverse patologie concomitanti, e che quindida 3 a più di 5 farmaci al giorno. Si tratta diin cura con i farmaci definiti “nuovi anticoagulanti orali” (NOAC) a seguito di una diagnosi di scompenso cardiaco, di fibrillazione atriale o di entrambe le patologie. Questisono stati invitati dai propri farmacisti di fiducia – nelle farmacie aderenti all’iniziativa delle province di Milano, Lodi e Monza Brianza – a rispondere a un questionario volto proprio ad approfondire eventuali difficoltà nella gestione ...

s_parisi : In arrivo 400 milioni per #Alitalia E con i 600 di Gentiloni siamo a 1 miliardo. Soldi buttati. Prestiti che non sa… - delpieroale : Il cuore è rosso Ferrari, ma di fronte a fenomeni del genere (e ai suoi record) ci sono solo applausi. Complimenti… - virginiaraggi : Centurioni, saltafila, venditori abusivi di cibo e bevande su strada: per tutti loro, oltre alla sanzione, è previs… -