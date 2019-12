Al via due start-up innovative in ambito biomedico | 16 milioni di euro per la ricerca

Mattia Binotto F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Non siamo veloci - lontani dalla pole position. Proviamo due strategie diverse in gara” : La Ferrari non è riuscita a brillare nelle qualifiche del GP di Abu Dhabi 2019, ultima tappa del Mondiale F1 che si corre sul circuito di Yas Marina. Charles Leclerc e Sebastian Vettel si sono fermati in quarta e quinta posizione (entrambi scatteranno comunque dalla seconda fila vista la penalità che dovrà scontare Valtteri Bottas), lontanissimi da Lewis Hamilton e Max Verstappen. Tra l’altro il monegasco ha preso bandiera a scacchi e non ...

Incidente in via Novara - auto distrugge una pensilina dell’autobus : due investiti - donna gravissima : auto sul marciapiede, proprio davanti alla fermata di Atm. La vettura ha travolto una donna di 57 anni (in codice rosso) e un uomo di 76, incastrato e liberato dai pompieri

Martina Rossi - prescritto un reato. Il processo rinviato al 20 settembre del 2020 per i due imputati : In primo grado erano stati condannati a sei anni per tentata violenza sessuale e morte come conseguenza di altro reato. Ma in appello il secondo reato è stato dichiarato prescritto. Martina Rossi, 20 anni, genovese, precipitò dal balcone di una camera di albergo a Palma di Maiorca il 3 agosto 2011. A processo ad Arezzo erano finiti Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, accusati di aver tentato di violentarla. Per sottrarsi allo stupro, questa ...

La richiesta di archiviare due delle cinque accuse contro Harvey Weinstein è stata respinta da un tribunale di New York : Un giudice di New York ha respinto la richiesta di archiviazione di due delle cinque accuse di violenza sessuale fatta dagli avvocati di Harvey Weinstein. Il processo contro l’ex produttore cinematografico inizierà il 6 gennaio del 2020. Se sarà giudicato

Falsi report sulle autostrade - chiusa l'A26 fino a Masone. «Verifiche tecniche su due viadotti». viabilità regionale verso la paralisi totale : Si tratta del Fado e del Pecetti che da questa sera sono stati interdetti al traffico in entrambe le direzioni

Terremoto in Albania - 7 morti e 300 feriti : si scava tra le macerie - l'Italia invia due squadre di vigili del fuoco : Terremoto e tragedia in Albania. Una fortissima scossa di Terremoto ha colpito in maniera durissima l'Albania nelle prime ore di questa mattina, poco prima delle 4. Il bilancio è...

Chiuso tratto di A26 a Genova - verifiche su due viadotti : Alla fine di un lunedì difficile, segnato dalle preoccupazioni per il maltempo (LE IMMAGINI) e da crolli e voragini in diverse zone d'Italia, la notizia che per un attimo fa gelare il sangue nelle vene arriva dal capoluogo ligure: Autostrade ha disposto la chiusura di un tratto lungo l'autostrada A26, per consentire verifiche tecniche sui viadotti Fado Nord e Pecetti Sud. Una decisione, si apprende, arrivata dopo che, nel ...

I pm : verifiche su due viadotti. Chiusa l’A26 La Liguria isolata : «Qui si muove tutto» : La decisione di Autostrade dopo le comunicazioni della Procura di Genova sulle perizie effettuate sui viadotti Fado Nord e Pecetti Sud

I pm : verifiche su due viadotti - chiusa l’A26 per Genova. Liguria isolata | Mappa : La decisione di Autostrade dopo le comunicazioni della Procura di Genova sulle perizie effettuate sui viadotti Fado Nord e Pecetti Sud

A26 - la procura di Genova impone la chiusura ad Autostrade : verifiche su due ponti. “viadotti Pecetti e Fado sono a rischio” : La procura di Genova ha disposto ad Autostrade per l’Italia di chiudere in entrambe le direzioni la tratta dell’autostrada A26 compresa tra l’allacciamento con l’autostrada A10, a Genova, e lo svincolo di Masone. La misura interessa circa 30 chilometri di tratta e, spiega la concessionaria, “viene assunta per consentire l’esecuzione di verifiche tecniche sui viadotti Fado Nord e Pecetti Sud”, quest’ultimo ...