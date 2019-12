Addio a Giovanni Bertini | ex calciatore di Roma | Fiorentina e Ascoli

cronacasocial

(Di martedì 3 dicembre 2019) È morto oggi, in una clinicana,. Fisico imponente e carattere esuberante, nato nel gennaio del 1951,, detto ‘Giovannone’, giocò da difensore negli anni 70 con le maglie di, Catania, Benevento. Prima che nel giugno 2016 gli venisse diagnosticata la sclerosi laterale amiotrofica (SLA) era stato opinionista, tra le altre emittenti, di Tv2000. LEGGI ANCHE: Incidente a Ciao Darwin, interviene Pier Silvio Berlusconi.esordì con la maglia giallorossa indel 1969. In quella stagione collezionò soltanto 6 presenze e saranno 29 in totale nei cinque anni con la maglia giallorossa, inframezzati da 7 presenze in serie B con l’Arezzo. Passò, poi, al Taranto nel 1974, dove rimase quattro mesi, prima della chiamata di Carlo Mazzone che lo volle ad. Nella città picenacollezionò 15 ...

