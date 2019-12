Ue | Bersani | ‘bene Conte su Mes | per un voto in più polemiche pericolose’

calcioweb.eu

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Roma, 2 dic. (Adnkronos) – “Daun intervento puntualissimo, emerge chiaramente che tutta questa polemica esagitata e anche pericolosa è basata essenzialmente sul nulla”, il premier ha dimostrato “che tutte questeveramente sopra le righe segnalano che per unin più si è disposti a giocare col risparmio degli italiani. Perché questehanno un solo esito: spaventare chi ci presta i soldi”. Lo dice Pier Luigia Radio Radicale. “Poche frottole: il percorso è stato largamente condiviso da maggioranza e opposizione,lo ha dimostrato e ognuno può verificarlo (…) quelli che ora urlano erano lì, comeha dimostrato, in tutte le discussioni e ad approvare tutti i passaggi”. Accettare quello che è stato scritto o chiedere correzioni? “Non è stato scritto tutto, quindi io tratterei duramente ...

EmilioRusso1 : RT @articoloUnoMDP: Pier Luigi Bersani: descrivere un paese non in grado di reggere un accordo serve solo a spaventare chi ci presta i sold… - Mario69994570 : @pemar2 @signori_massimo @BNorcino @matteosalvinimi ahahahah o Massimo ma hai letto bene? bersani e visco resero eq… - Nino18865453 : RT @articoloUnoMDP: Pier Luigi Bersani: descrivere un paese non in grado di reggere un accordo serve solo a spaventare chi ci presta i sold… -