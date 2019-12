Neri Marcorè | «Tutta l’energia vibrante di un abbraccio»

vanityfair

(Di lunedì 2 dicembre 2019) La campagna della Lega del Filo d'Oroe Renzo ArboreSalvatore Sirigu Daniele Padelli Pepe Reina Filippo La MantiaI direttori d’orchestra Tappatevi le orecchie e chiudete gli occhi per qualche istante. Potrebbe essere una sensazione piacevole: diminuiscono gli stimoli sensoriali e la mente si rilassa. Ora riapriteli e pensate a una vita intera senza vista e senza udito. In Italia quasi 190mila persone vivono in questa condizione. Sordociechi e pluriminorati psicosensoriali è la definizione medica che si applica a tutte loro. Non solo ai sordociechi, quindi, ma anche a chi è privo della sola vista o del solo udito ma porta con sé un ritardo evolutivo; infine a chi manca uno dei due sensi, ma ha anche un deficit motori, problemi comportamentali, patologie organiche o danni neurologici. La conseguenza principale per molte di loro, circa 108mila, è l’isolamento in casa dovuto ...

