Marcello Dell’Utri torna libero | ha scontato la pena per concorso esterno Ma restano i

Marcello Dell’Utri torna libero : ha scontato la sua pena : Marcello Dell 'Utri sarà un uomo libero da domani. L'ex senatore di Forza Italia, condannato a 7 anni per competizione esterna nell'associazione mafiosa, era in detenzione a domicilio per motivi di salute da luglio 2018. Il 3 dicembre finirà di scontare la pena e potrà lasciare la sua casa a Milano. Dopo una breve fuga in Libano, tentata alla vigilia della sentenza della Cassazione che rese la sentenza definitiva, l'ex dirigente di Publitalia fu ...

