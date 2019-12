La vera autonomia è quella dei Comuni

huffingtonpost

(Di lunedì 2 dicembre 2019) L’Italia per ripartire davvero deve ritrovare l’unità della sua gente. Ma non c’è unità senza coesione, senza armonia. È necessario un Paese che sappia valorizzare differenze e autonomie. Eppure, chi vuole davvero l’? Finora nessuno l’ha perseguita.La Lega nord-indipendenza per la Padania, il partito di Salvini, ha imposto una visione separatista pur partecipando a pieno al sistema centralistico. È un partito-sistema con una forte spinta contro i sud del mondo. Similmente, i partiti di centro-sinistra e centro-destra che hanno governato negli ultimi trent’anni non hanno puntato sulle autonomie, ma hanno centralizzato il potere opprimendo territori e cittadini con vincoli normativi e finanziari.Chi oggi propugna il regionalismo differenziato, la Lega in originale e il Pd-5S in fotocopia autentica ...

