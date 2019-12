Inter | Marotta rimane con i piedi per terra | “non abbiamo fatto niente” | poi parla di

Inter - Marotta : «Quest’anno abbiamo alzato l’asticella. Su mercato e Lautaro…» : Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato a margine dell’Assemblea di Lega del primato nerazzurro in classifica A margine dell’Assemblea di Lega, Giuseppe Marotta ha parlato ai cronisti presenti del primato in classifica dell’Inter dopo la vittoria sulla SPAL. Le parole dell’ad nerazzurro riportate da Tuttomercatoweb. CLASSIFICA – «Siamo contenti, ma soprattutto lo siamo per il percorso che abbiamo svolto ...

Inter - Vidal è più di un'ipotesi : l'apertura di Beppe Marotta e il plauso di Antonio Conte : Il ritorno in Italia di Arturo Vidal potrebbe concretizzarsi. Nel reparto di centrocampo, l'Inter soffre alcune difficoltà, legate agli infortuni di Sensi, Barella e, per ultimo, Gagliardini. Primo obiettivo per il mercato di gennaio, dunque, sarà un centrocampista di livello Internazionale. Rimane

Inter - Marotta. “Lautaro in crescita. Gabigol da dicembre a disposizione dell’Inter” : Match Inter Slavia Praga. Parla l’amministratore delegato Marotta che si esprime su Lautaro e Gabigol. I microfoni di SkySport, Interviene l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta esprimendosi sulla questione del match con lo Slavia Praga. Un match che ha visto in campo Lautaro che secondo l’amministratore avrebbe mostrato ottime prestazioni in campo: “Lautaro ha trovato una […] L'articolo Inter, Marotta. ...

Calciomercato Inter – Marotta fa il punto sul centrocampo : “pensierino su Vidal - parleremo col Parma per Kulusevski” : Beppe Marotta fa il punto sulle operazioni di mercato dell’Inter: nerazzurri attivi a centrocampo, Vidal e Kulusevski nel mirino “Vidal? E’ un giocatore molto importante, di livello mondiale e a cui sia io che Conte siamo legati da un bellissimo rapporto di amicizia. Abbiamo grande considerazione per questo giocatore, ma tantissime squadre lo vorrebbero. Purtroppo è del Barcellona, ma con delle convergenze positive un ...

Inter - Marotta confessa : «Vidal? Possiamo fare dei pensieri su di lui» : Inter, Marotta confessa su Vidal: «Io e Conte siamo legati a lui. Dei pensieri possono essere fatti, il centrocampo è in sofferenza» Nel pre partita della gara contro la Spal, il dirigente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato del mercato nerazzurro ai microfoni di Sky. Le sue dichiarazioni: «Vidal? E’ un giocatore importante a livello mondiale, io e Conte siamo legati a lui da un rapporto di amicizia per i bellissimi tempi ...

Inter - Milinkovic-Savic resta un obiettivo : a giugno potrebbe esserci l'assalto di Marotta : L'Inter sarà molto attiva nelle prossime sessioni di calciomercato. A gennaio cercherà di accontentare le richieste del proprio tecnico, Antonio Conte, andando a puntellare la rosa per renderla ulteriormente competitiva nella lotta al titolo con la Juventus e in campo europeo. A giugno, però, ci saranno gli investimenti maggiori anche grazie alle possibili cessioni a titolo definitivo di Joao Mario, Mauro Icardi, Ivan Perisic e Radja Nainggolan ...

Inter - Marotta vorrebbe Kulusevski già a gennaio : Una delle rivelazioni di questa prima parte della stagione è stato sicuramente Dejan Kulusevski. Il giovane centrocampista è attualmente in prestito al Parma dove sembra essere esploso definitivamente. Classe 2000, Kulusevski è di proprietà dell'Atalanta con la quale ha esordito in Serie A lo scorso anno. Le prestazioni del calciatore svedese non sono passate inosservate e hanno attirato l'attenzione dei top club italiani ed, in particolar modo, ...

Calciomercato Inter - Marotta all’assalto di Chiesa - offerta pazzesca alla Fiorentina Gabigol e Politano e tanti soldi : Beppe Marotta ha capito che già a gennaio potrebbe arrivare a Federico Chiesa e sta cercando in tutti i modi per portarlo in maglia nerazzurra. La dirigenza della Fiorentina ha ancora una volta rifiutato un’offerta della Juventus. L’ordine del padron dei viola è quello che Federico Chiesa non dovrà mai vestire la maglia della Juventus per non creare troppi malumori nella tifoseria. Intanto non si placano ancora le polemiche sul ...

Inter - indiscrezione dalla Spagna : Marotta avrebbe detto no al Barcellona per Lautaro : Uno dei giocatori che si è messo maggiormente in mostra tra le fila dell'Inter in questa prima parte della stagione è sicuramente Lautaro Martinez. L'attaccante argentino è stato più volte decisivo dimostrando di non sentire il peso della pressione sulle spalle. Dopo un anno di apprendistato alle spalle di Mauro Icardi, infatti, il Toro è stato promosso come titolare inamovibile dell'undici di Antonio Conte, anche per l'infortunio subito da ...

Inter : Eriksen avrebbe rifiutato il rinnovo del Tottenham - Marotta sarebbe sul calciatore : L'arrivo di Mourinho al Tottenham ha portato entusiasmo e risultati alla società inglese che, dopo il successo in campionato, si è confermata in Champions League grazie alla vittoria in rimonta per 4 a 2 contro l'Olympiakos. Giocatore decisivo del match è stato sicuramente Harry Kane autore di una doppietta ma a cambiare la partita è stato l'ingresso nel primo tempo di Eriksen, che ha sostituito Dier. Mossa decisiva del tecnico portoghese che si ...

Inter – Dalla Champions al mercato - Marotta chiude le porte a Gabigol : “difficilmente farà parte del nostro progetto” : Marotta ha le idee chiare: l’ad dell’Inter chiude le porte a Gabigol Un’altra grande serata di Champions League è iniziata. Per quanto riguarda le italiane, occhi puntati sull’Inter, che rischia grosso e potrebbe essere eliminata in caso di sconfitta contro lo Slavia Praga. A pochi minuti dal fischio d’inizio del match, Beppe Marotta ha parlato ai microfoni Sky: “salto qualità? Gara Dortmund da ...

Inter : su Icardi ci sarebbe ancora la Juventus - Marotta potrebbe alzare il prezzo : In casa Inter in queste settimane si sta discutendo anche di quello che potrebbe essere il futuro di Mauro Icardi, seppur con qualche mese di anticipo. Il centravanti argentino è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto fissato a settanta milioni di euro al Paris Saint Germain. Un riscatto che sembra tutt’altro che scontato. Per questo motivo la prossima estate potrebbe ripartire il tormentone di mercato relativo all’ex capitano ...