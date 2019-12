I Looney Tunes sulle sneaker più amate | la nuova capsule collection di Moaconcept

sportfair

(Di lunedì 2 dicembre 2019)playground presenta laDopo il successo della collezione dedicata ai personaggi più famosi di Disney, diventata culto soprattutto per l’utilizzo innovativo di Mickey Mouse,presenta al mercato ladedicata a. A partire da dicembre 2019, e lungo la spring summer 2020, questa collezione best seller diPlayground è destinata a ripetere lo stesso successo di pubblico e critica grazie alla cortese partecipazione di Titti, Silvestro, Bugs Bunny e Daffy Duck. Modelli Unisex, Donna e Uomo che presentano grafiche semplici e di forte appeal sui modelli street urban del brand. Un omaggio dia questi mitici cartoons e a Bugs Bunny che, apparso per la prima volta nel 1940, celebrerà il suo 80esimo Anniversario nel 2020. That’s all folks!Playground è disponibile nei migliori ...

mingiatz_ : ti asciugo le lacrime coi fazzoletti dei Looney Tunes - LinkaTv : E' iniziato Baby Looney Tunes su #cartoonito Clicca qui per classifica tweet: - DSM_134 : @loconosci @pablo__liberal @marisyl46 @matteorenzi Se ha fatti in merito ce li indichi gentilmente, se no il second… -