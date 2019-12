Ghost Recon Breakpoint | i giocatori chiedono a gran voce la possibilità di giocare

Ghost Recon Breakpoint si arricchisce con i Raid : Ubisoft annuncia Project Titan, il primo Raid nella storia della serie di Ghost Recon, che sarà disponibile gratuitamente dalle 21:00 di oggi, 28 novembre, per tutti i possessori di Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint su PlayStation 4, PC, Xbox One, e UPLAY+, il servizio in abbonamento di Ubisoft. Entro la fine del 2019, Project Titan sarà disponibile anche su Stadia, la piattaforma di gioco di nuova generazione di Google, ma vediamo di seguito ...

Dopo il lancio disastroso di Ghost Recon Breakpoint Ubisoft promette correzioni e miglioramenti : Ubisoft ha delineato i suoi piani per migliorare il suo sparatutto tattico Ghost Recon Breakpoint, promettendo correzioni di bug, revisioni di sistemi, miglioramento dell'economia di gioco e altro ancora.Ghost Recon Breakpoint non è stato, si può dire, particolarmente apprezzato al momento del lancio, con vendite al di sotto delle aspettative.In effetti, l'accoglienza della critica e le vendite di Breakpoint sono state abbastanza disastrose da ...

Ghost Recon Breakpoint è un disastro : vendite decisamente al di sotto delle aspettative di Ubisoft : Durante il recente report finanziario, Ubisoft ha offerto agli investitori una valutazione brutale e sincera relativa a Ghost Recon Breakpoint, promettendo di implementare "cambiamenti significativi nei nostri processi di produzione" per fixare il gioco.Il CEO di Ubisoft Yves Guillemot ha spiegato i motivi per cui il publisher ritiene che lo sparatutto open world non abbia venduto come previsto. Il nuovo gioco, pubblicato solo due anni e mezzo ...

La nuova patch di Ghost Recon Breakpoint aumenta il limite massimo di Punti Battaglia ottenibili giornalmente : Tra i diversi problemi che i giocatori di Ghost Recon Breakpoint hanno riscontrato, c'è quello riguardante il sistema di ricompense. Il funzionamento è molto simile a quello di un Battle Pass, che fornisce diversi premi in base al grado.Il problema è che il sistema presenta un massimo di Punti Battaglia (le ricompense appunto) che i giocatori possono guadagnare al giorno e visto che passare di grado richiede sempre più Punti, la cosa ha fatto ...

Recensione Ghost Recon Breakpoint - passi in avanti importanti per Ubisoft : È un momento particolarmente caldo per gli sparatutto in prima persona, di cui Ghost Recon Breakpoint si fa sostanzialmente fiero esponente. Il mese di settembre ha infattt visto l'esordio sulla scena di Borderlands 3, mentre gli albori del mese di ottobre hanno portato la nuova espansione di Destiny 2 e a fine mese sarà il turno di Call of Duty Modern Warfare. Un contesto particolarmente affollato di produzioni di un certo calibro che ...

Ghost Recon : Breakpoint : siete pronti a diventare dei Ghost? – Recensione : Ghost Recon: Breakpoint è realtà già da diverse settimane. Il loot&shoot della serie Tom Clancy’s è uno dei cavalli di battaglia per Ubisoft in questo anno solare. L’azienda francese ha puntato forte su questo titolo, dedicandogli ampio spazio all’interno di importanti eventi quali E3 o Gamescom. Paradossalmente il principale concorrente di Ghost Recon: Breakpoint è The Division 2, altro prodotto di Ubisoft, uscito ormai ...

Ghost Recon Breakpoint - l'orrore della guerra Tra Lupi e Fantasmi : Ghost Recon Breakpoint è uscito con un bel carico sulle spalle: replicare il successo di Wildlands, uscito due anni fa e capace di riportare in alto la saga dei videogiochi ispirati ai successi di Tom Clancy. Se l'ultimo titolo ha sorpreso per l'ottima modalità multiplayer che ha soddisfatto anche i fan più esigenti della serie, quest'anno Ubisoft voleva spingersi oltre, provando a confezionare lo sparatutto perfetto: divertente, spettacolare e ...

Ghost Recon Breakpoint : Recensione - Gameplay Trailer e Screenshot : Dopo Ghost Recon Wildlands, quest’oggi vogliamo condividere con voi la Recensione di Ghost Recon Breakpoint, il nuovo capitolo della saga disponibile di recente su PC, PS4 e Xbox One, con il quale abbiamo avuto il piacere di intrattenerci su quest’ultima piattaforma. Ghost Recon Breakpoint Recensione Ghost Recon Breakpoint vi porta in uno scenario inedito, con nuovi personaggi ed una storia che non ha collegamenti con il ...

Recensione di Ghost Recon Breakpoint per Xone : il gioco è simile alla versione per PS4 : Ghost Recon Breakpoint è disponibile sia per PlayStation 4 che per Xbox One. Inevitabile, dunque, fare un confronto tra la versione per Xone e quella per la piattaforma targata Sony. L'ultima edizione dello sparatutto open world di Ubisoft ha diversi punti favorevoli, ma nonostante ciò alcune caratteristiche risultano alquanto deludenti, dunque nel complesso questo titolo sembra aver fatto un passo indietro rispetto a Ghost Recon: ...

Ghost Recon : Breakpoint - 3 consigli per approcciarsi al gioco : Da qualche giorno è uscita l’ultima fatica di Ubisoft: Ghost Recon Breakpoint. Si tratta del sequel spirituale del fortunato Ghost Recon: Wildlands, sparatutto in terza persona incentrato sulla co-op tra giocatori. L’approccio a questa tipologia di giochi, di cui l’azienda francese è specialista grazie alle produzioni Tom Clancy’s, non è semplice. A differenza di sparatutto molto user friendly come Call of Duty, ...

Alle 19 un'imperdibile diretta con Ghost Recon Breakpoint : Anche per oggi sono in programma le imperdibili dirette di Eurogamer.it! Nel tardo pomeriggio ci focalizzeremo sul nuovo Ghost Recon Breakpoint di Ubisoft.Del gioco ne abbiamo già parlato ampiamente e in modo approfondito nella nostra recensione, ma se volete dare un'occhiata a questo nuovo episodio della serie in azione, vi consigliamo di seguire la nostra diretta delle ore 19 in compagnia di Gianluca Musso.Per seguirci, vi basterà collegarvi ...

Ghost Recon Breakpoint debutta al secondo posto nella classifica UK - ma le vendite sono inferiori a Wildlands : Le classifiche di vendita settimanali del Regno Unito sono disponibili, per gentile concessione di UKIE / Gfk Chart-Track (tramite GamesIndustry). FIFA 20 ha debuttato in cima alle classifiche la scorsa settimana con vendite solide e, per la settimana conclusasi il 5 ottobre, ha mantenuto il vantaggio, nonostante una nuova uscita piuttosto importante.Questa nuova uscita è Ghost Recon Breakpoint, che non ha avuto un brutto debutto. È al secondo ...