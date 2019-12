Fisco | Visco | ‘modesta patrimoniale soluzione per riformare sistema’ 2

calcioweb.eu

(Di lunedì 2 dicembre 2019) (Adnkronos) – Secondo l’economista “bisogna raddrizzare le curve dell’Irpef e non appiattirle. Limitare l’Irpef ai redditi da lavoro e mettere questa imposta sul patrimonio in sostituzione delle imposte sui redditi da capitale. Ma la cosa più importante è che dobbiamo provare a individuare diverse forme di finanziamento del welfare visto che i redditi da lavoro si stanno riducendo: oggi sono al 47% del Pil contro il 65% degli anni Ottanta, quasi venti punti in meno, per cui diventa impossibile finanziare con i soli contributi sul lavoro pensioni e sanità».è importante, però, che l’opinione pubblica si renda conto dei benefici e dei costi di questa. “Oggi laattuale penalizza soprattutto le classi meno abbienti perché tutti pagano un’aliquota del 26% anche su un deposito di poche migliaia di euro. Invece, con ...