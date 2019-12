Erika De Nardo si sposa | una nuova vita con l’appoggio di suo padre

Blastingnews

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Sono passati 18 anni dal terribile massacro di Novi Ligure: oggi l’autrice della strage,De, si è rifatta una, si èta ed è stata perdonata da suo, anche se in paese la vicenda fa discutere.Deè libera e si ètaDeaveva solo 16 anni quando, una sera di 18 anni fa, ha atteso il rientro a casa di sua madre di suo fratello, di soli 11 anni, per ucciderli a colpi di coltello. Con lei c’era anche il suo fidanzato di allora, Omar. I due ragazzi uccisero con estrema ferocia e in seguito provarono a nascondere le proprie colpe raccontando che misteriosi estranei si erano introdotti in casa compiendo la strage. Gli inquirenti avevano però capito presto che la versione dei due giovani non era veritiera e così era emersa l’orribile verità. Tutto il paese era rimasto sotto shock per l’accaduto, ma con l’arresto dei due giovani aveva cercato ...

