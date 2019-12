Cristiano Ronaldo diserta Parigi e va a Milano | non digerisce il Pallone d' oro a Leo Messi

Cristiano Ronaldo - Antonio Cassano a Tiki Taka : "La Juventus nasconde il problema con Maurizio Sarri" : Antonio Cassano, nel suo consueto appuntamento settimanale a Tiki Taka in onda la domenica sera su Canale 5, ha svelato un particolare retroscena su Cristiano Ronaldo e ha fatto il punto sulla situazione in casa Juventus, dopo il deludente pareggio casalingo con il Sassuolo: “Penso che Ronaldo abbia

Pallone d’oro 2019 - i candidati ed i favoriti per l’assegnazione. Messi in pole davanti a Cristiano Ronaldo : Il Teatro Chatelet di Parigi è pronto per ospitare questa sera (ore 20.05) la cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro 2019, il riconoscimento che la celebre rivista France Football riserva al calciatore migliore in questo anno solare. Chi sarà dunque il successore del croato Luka Modric, che l’anno passato si aggiudicò questo premio? Secondo i bookmakers il favorito numero uno per la vittoria è l’argentino Leo Messi, asso ...

Quanti gol ha fatto Cristiano Ronaldo in carriera? Le statistiche di CR7 : Ecco Quanti gol ha fatto Cristiano Ronaldo nei club e in Nazionale: le statistiche del fenomeno portoghese in carriera Nonostante la prima stagione “italiana” con la maglia della Juventus non si sia conclusa con la conquista della tanto desiderata Champions League, l’impatto di Cristiano Ronaldo con il calcio italiano è stato sicuramente positivo. Quanti gol ha fatto Cristiano Ronaldo? CR7, arrivato a Torino dal Real Madrid ...

La favola di Stefano Turati - il baby portiere del Sassuolo che ferma la Juventus di Cristiano Ronaldo e poi telefona alla mamma : Esordio in Serie A a 18 anni contro la Juventus, ferma Ronaldo e Dybala davanti agli occhi dell’idolo Buffon. Poi telefona alla mamma per dirle tutto: che storia quella di Stefano Turati! Guaio muscolare per il portiere titolare Consigli; il secondo, Pegolo, operato alla mano per un problema alla falange. Sassuolo in emergenza fra i pali, tocca chiamare il portiere della primavera! De Zerbi è costretto a schierare il giovane Stefano ...

Juventus – La sfida contro il Sassuolo ed il recupero di Cristiano Ronaldo - Sarri spiega : “ecco in cosa deve crescere” : Sarri concentrato e con le idee chiare alla vigilia della sfida contro il Sassuolo: le parole dell’allenatore della Juventus E’ iniziata la 14ª giornata di Serie A di calcio. Reduce dalla vittoria in Champions League, la Juventus si prepara a sfida domani il Sassuolo. Alla vigilia dell’incontro, il tecnico bianconero ha raccontato alla stampa, in conferenza, le condizioni con le quali il team si avvicina a questo ...

Cristiano Ronaldo preso in giro dai compagni e nel mirino di Van Nistelrooy : il clamoroso retroscena ai tempi del Manchester United : Eddie Johnson rivela alcuni clamorosi retroscena su Cristiano Ronaldo ai tempi del Manchester United: l’ex compagno descrive alcuni dettagli inaspettati del passato del portoghese Cristiano Ronaldo è, probabilmente, il calciatore più iconico della storia. Il fuoriclasse portoghese non è soltanto un calciatore in grado di unir un mix di abilità fisiche e talento impressionante, ma è anche uno fra gli sportivi più carismatici al mondo, ...

Juventus - Cristiano Ronaldo fuori anche contro il Sassuolo? : Si avvicina la nuova giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di dare importanti indicazioni per il proseguo della stagione, in particolar modo grande duello per lo scudetto con Juventus e Inter in corsa. Le due squadre stanno attraversando un momento positivo anche in Champions League e sono reduci da due vittorie, i bianconeri sono già qualificati, ancora incerto invece il passaggio del turno per i nerazzurri. Ma adesso è il ...