Conte sulle accuse delle Iene | le ombre sul concorso universitario | «Storia vecchia Ho

Mes - mossa Conte-Gualtieri : veto sulle banche per rimandare : Giuseppe Conte e Roberto Gualtieri hanno trascorso il sabato al telefono. E insieme, in vista il vertice di questa sera, il premier e il ministro dell'Economia hanno messo a punto una strategia...

Taffo - il social media manager : “Lo spot contro la violenza sulle donne? Contento di averlo fatto e mi prendo tutta la me**a possibile” : La polemica sull’agenzia funebre Taffo è più viva che mai. Lunedì, durante la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, l’agenzia di pompe funebri più social che ci sia ha pubblicato un post che ha infiammato il dibattito. “Ci sono due tipi di donne”, hanno scritto su Instagram, Twitter e Facebook, pubblicando una bara da una parte e la scritta “Quelle che denunciano” dall’altra. “Purtroppo, troppe volte, anche ...

Bianca Guaccero contro la violenza sulle donne : discorso - emozione inContenibile e abbraccio speciale : Detto Fatto oggi, Bianca Guaccero parla della violenza sulle donne e non riesce a contenere l’emozione: le parole che fanno riflettere Oggi 25 novembre è la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Anche la Rai ha voluto dedicare degli spazi a questa tematica così drammatica, di cui purtroppo si parla ancora: i maltrattamenti delle […] L'articolo Bianca Guaccero contro la violenza sulle donne: discorso, emozione ...

Melfi - Conte all'Anfia : "Rivedremo la norma sulle auto aziendali" : Presidente, ci supporti: è un grido daiuto quello che Paolo Scudieri, presidente da poco più di un anno di Anfia che riunisce le aziende della filiera e della componentistica dellautomobile italiana ha rivolto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte in occasione dellassemblea pubblica dellassociazione, terminata da pochi istanti presso limpianto FCA di Melfi, in Basilicata. Una scelta, quella della location, che sia detto per inciso sembra ...

Manovra - Conte : “Voglio ridurre ancora di più le tasse - come quelle sulle auto aziendali”. Di Maio : “Accolgo l’appello” : “Sto lavorando con il ministro dell’Economia Gualtieri perché voglio ridurre ancora di più le tasse, come ad esempio quella sulle auto aziendali. Faccio un appello ai gruppi parlamentari di maggioranza a collaborare con il governo, perché tutti ci si impegni a raggiungere questo risultato”. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con il Corriere della Sera nel giorno degli emendamenti in Commissione alla legge di ...

Manovra - Conte : “Ridurremo di più le tasse - a partire da quella sulle auto aziendali” : Il presidente del Consiglio Conte, in un colloquio con il 'Corriere della sera', respinge gli attacchi dell'opposizione, secondo cui le tasse sarebbero aumentate: "Dopo i notevoli sforzi fatti da tutti noi con la sterilizzazione delle clausole Iva per 23 miliardi, non posso accettare la falsità che questa possa essere descritta come una Manovra che aumenta le tasse".Continua a leggere

Appello di Conte : meno tasse sulle auto Manovra - parte la sfida degli emendamenti : L’Appello: chiudiamo il cerchio, ci vuole più ambizioneNon accetto le falsità, la pressione fiscale è rimasta invariata

Appello di Conte : meno tasse sulle auto Manovra - via agli emendamenti : L’Appello: chiudiamo il cerchio, ci vuole più ambizioneNon accetto le falsità, la pressione fiscale è rimasta invariata

Manovra - nuovo scontro su auto e pensionati Conte : «Bugie sulle tasse» : auto aziendali e rivalutazione delle pensioni fanno saltare la tregua nella maggioranza. Mentre si attende l'invio in Senato del testo del disegno di legge di Bilancio, si accende la discussione...

Di Maio : “Al governo col Pd si lavora meglio che con la Lega ma stop ad alleanze locali. Conte rilancia? Sulle Regionali decidono i territori” : Con il Pd si lavora bene. Anzi, “meglio di quanto si lavorasse con la Lega“. Ma al presidente del Consiglio Giuseppe Conte che rilancia le alleanze sottolineando che per un patto come questo serve tempo la risposta del capo politico del M5s Luigi Di Maio è che “dopo uno tra i minimi storici alle Regionali, direi che può considerarsi un’esperienza chiusa”. Più precisamente, al capo del governo risponderanno ...

Gelo Di Maio-Conte sulle alleanze civiche. Il capo del Movimento è sempre più isolato : Dopo l’Umbria, il leader boccia l’intesa col Pd: «Ci danneggia». Parlamentari contrari. Telefonata con il premier

Conte - ecco l’indagine del Vaticano sulle compravendite immobiliari che coinvolge il fondo per cui fece una consulenza : l’indagine finanziaria che ha scosso la Segreteria di Stato vaticana sconfina nei palazzi della politica italiana. Ha fatto molto scalpore la notizia, data dal Financial Times, che il fondo di investimenti per cui fece una consulenza legale Giuseppe Conte una settimana prima di diventare premier è sotto indagine in Vaticano. Si tratta dell’inchiesta, voluta dai pm vaticani Gian Piero Milano e Alessandro Diddi e autorizzata da Papa Francesco, ...

Salvini : Conte riferisca in Parlamento sulle ombre sollevate dal Financial Times : "Conte dovrebbe riferire in Parlamento, anche senza che la Lega glielo chieda. Se un giornale autorevole come il Financial Time ipotizza dubbi, ombre o conflitti di interesse, mi aspetto che il presidente del Consiglio corra a riferire in Parlamento. Se non ritenesse di farlo lui, da oggi stesso glielo chiederemo noi". Così Matteo Salvini parlando con i cronisti. Oggi il FInacial Times ha scritto che un fondo di investimenti sostenuto ...

Matteo Salvini contro Zingaretti - Conte e Di Maio : "Per me siete come moscerini sulle vacche" : Alla vigilia del voto in Umbria, dopo essersi sentito dare dell'"ubriacone del Papeete" da Nicola Zingaretti, Matteo Salvini alza il livello della tensione. Risponde al fuoco. Lo fa a modo suo, con toni durissimi. Si parte dall'attacco alla legge di bilancio: "Questa manovra economica, fra tassa sul