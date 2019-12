Cessione | Mauriello | “Il Cda non risponde a ultimatum di soggetti esterni”

anteprima24

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Nei giorni scorsi la cordata formata da Luigi Izzo e Nicola Circelli hanno lanciato l’all’attuale proprietà per ladell’Us Avellino 1912. L’ultimo passaggio erano le dimissioni volontarie da parte di Gianandrea De Cesare e Claudio. Quest’ultimo ha risposto alle richieste della cordata sannita con una nota: “In riferimento alle notizie apparse recentemente sui media, in particolare ad un comunicato stampa di una cordata di imprenditori, il Presidente del Consiglio d’Amministrazione dell’U.S. Avellino 1912 s.r.l., avv. Claudio, precisa che egli stesso e Gianandrea de Cesare non hanno assunto alcun impegno a rassegnare le proprie dimissioni dall’Organo Amministrativo e pertanto l’affermazione secondo la quale siano state date assicurazioni in tal senso non ...

