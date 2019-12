Vagò con il cadavere della fidanzata in auto per tutta la notte | suicida Francesco Mazzega

huffingtonpost

(Di domenica 1 dicembre 2019) Vagò con ilche lui stesso aveva ucciso perla, condannato a 30 anni per la morte di Nadia Orlando, si èto. La giovane aveva 21 anni quando è stata assassinata la sera del 31 luglio 2017, a pochi passi da casa, a Vidulis di Dignano (Udine). Voleva porre fine alla loro relazione.Venerdì in appello era stata confermata la condanna del trentottenne. L’uomo dopo la sentenza di confermapena era tornato a casa dei genitori, a Muzzana del Turgnano, agli arresti domiciliari, con il braccialetto elettronico. È stato impiccato poco dopo le 22 del 30 novembre nel giardinosua abitazione.“Non merito perdono. Ho paura anche a chiederlo, vista la gravità di quanto fatto”: così si era espressoin una dichiarazione spontanea resa prima che la ...

