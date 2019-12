repubblica

(Di domenica 1 dicembre 2019) La tragedia nel Pescarese. Altri due che erano con loro hanno lanciato l'allarme ma non c'è stato niente da fare

g_bonincontro : RT @repubblica: Scivolano in un dirupo, muoiono due escursionisti sulla Maiella [aggiornamento delle 16:28] - leggoit : Abruzzo, due escursionisti scivolano in un dirupo e muoiono sulla Maiella - cronaca_news : Scivolano in un dirupo, muoiono due escursionisti sulla Maiella -