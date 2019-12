Salvini | “Il sindaco di Massa aggredito a Firenze è nazismo rosso”

Salvini : “Il Mes ruba i soldi ai poveri per darli ai ricchi. Conte si dimetta” : Continua il duello a distanza fra il premier e il suo ex vice. Scontro fra Pd e 5s sul fondo salva-Stati

Accordi&Disaccordi (Nove) - Marco Travaglio : “Il governo Conte balla sul Titanic. Se cade Salvini riscrive la Costituzione” : Nel faccia a faccia della settimana ad “Accordi&Disaccordi”, il talk politico in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45 Luca Sommi chiede a Marco Travaglio un commento sulla cena convocata dal premier Giuseppe Conte per distendere un po’ gli animi, durante la quale proprio Conte pare abbia detto: “Chissà se supereremo gennaio”. “Ridevano tutti, io non ho capito che cazzo avessero da ridere questi con la situazione ...

Pd - Zingaretti : “Il partito va rifondato - offrire opportunità di partecipazione. Salvini sa raccontare problemi - ma peggiore a risolverli” : Il Pd è da “rifondare”. Nel senso che è necessario “ricostruire una comunità aperta” per offrire “in primo luogo ad una nuova generazione una opportunità di partecipazione e battaglia collettiva”. Nicola Zingaretti lancia così la convention di Bologna a novembre, dove, assicura, “apriremo un grande confronto politico e culturale su come pensiamo gli anni 20 del nuovo secolo”. In una lettera al ...

Per Matteo Salvini dopo la vittoria in Umbria “il governo ha i giorni contati” : "Giuseppe Conte deve dimettersi? Lo chiedono gli italiani. Mi chiedo per quanto tempo ancora la maggioranza del Paese possa continuare a non essere considerata": così Matteo Salvini commenta la vittoria del centrodestra in Umbria, attaccando il governo e la coalizione giallorossa. Si uniscono al leader della Lega sia Giorgia Meloni, che chiede le dimissioni del presidente del Consiglio, che Silvio Berlusconi, per cui ormai è evidente che il ...

Salvini e il tema della sicurezza - Scanzi a Gruber : “Il Cazzaro Verde è mix di faciloneria e finzione - cavalca gli istinti più abietti degli elettori” : “Salvini? Io lo definisco “Il Cazzaro Verde” perché è un mix di faciloneria, di finzione e al tempo stesso di inquietante capacità di cavalcare la paura e gli istinti più abietti di buona parte dell’elettorato“. Così, a “Otto e Mezzo” (La7), il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, descrive l’approccio di Matteo Salvini sui temi della sicurezza, a partire dalle dichiarazioni sul caso ...

Matteo Salvini : “Il governo è squallido - fossimo in un Paese normale ci sarebbero manifestazioni” : L'ex ministro dell'Interno annuncia che la Lega si sta "preparando a limitare i danni, proponendo una nostra contro-manovra economica che non preveda tutte le tasse che stanno prevedendo". Sullo scontro interno alla maggioranza riguardo alla manovra, "ci vanno di mezzo gli italiani", denuncia Matteo Salvini.Continua a leggere