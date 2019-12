Milano è il ‘toppissimo’ A patto che tu faccia parte di una certa élite

ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 dicembre 2019) Ho conosciuto il signor Colombo – meglio, il dottor Colombo, come tiene a farsi chiamare – in una di quelle tipiche sere milanesi d’autunno in cui ti sembra che sia sera da quando ti sei svegliato, cioè almeno 14 ore prima. Al Gerri di via Perugino, per la verità, lui è un po’ fuori mano. Ma di tanto in tanto gli capita di bere uno o due bicchieri di Gerri Martini con la gelatina d’oliva che ti si frantuma tra i denti. Perché è amico del Gerri, il nuovo gestore. Lui vive un bel po’ più in là, in corso di Porta Romana, con moglie e figli. Palazzo di inizio Novecento, nuovo fuori e nuovo dentro (il quinto piano da 180 metri quadrati è un’eredità di famiglia). E lavora – beato lui – sempre in corso di Porta Romana, angolo Sant’Eufemia, a un tiro di schioppo da una delle chiese più belle e sottovalutate di. Naturalmente ha il suo studio, il signor Colombo. Meglio, il dottor ...

