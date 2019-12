Mes | via al vertice a Palazzo Chigi Maggioranza divisa | opposizioni all' attacco

Al via il vertice sul Mes - assenti i renziani : È iniziato a Palazzo Chigi il vertice di maggioranza sul Mes. Al vertice sono presenti, oltre al premier Giuseppe Conte, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, il titolare della Farnesina e capo delegazione del M5S, Luigi Di Maio, il ministro della Cultura e capo delegazione del Pd Dario Franceschini, il ministro della Sanità e capo delegazione di Leu Roberto Speranza. Presente anche il ministro per lo Sviluppo ...

Ispica - Messa in sicurezza di via Socrate : indagini geognostiche : A Ispica si lavora per la messa in sicurezza di via Socrate. Ecco come procede l'iter dei lavori. la nota del sindaco Pierenzo Muraglie

Mes - domani Conte riferità in Parlamento : “Spazzeremo via tutte le fesserie che sono state dette” : Continuano le polemiche tra gli alleati di governo, il Movimento Cinque Stelle e il Partito democratico, sul Meccanismo europeo di stabilità, tanto che Giuseppe Conte ha indetto oggi un vertice di maggioranza a palazzo Chigi per cercare una sintesi. domani sarà invece in Parlamento per un'informativa sul fondo Salva-Stati. Nel frattempo proseguono anche gli attacchi da parte di Matteo Salvini, che accusa Conte di aver approvato una riforma che ...

Mes - Conte sicuro : "Governo saldo - lunedì spazzerò via le chiacchiere" : Il premier Giuseppe Conte replica alle polemiche innescate dalla discussione sul Mes. Ogni giorno piovono da più parti indiscrezioni sulla tenuta del governo Conte bis, ma il presidente del Consiglio non ha alcun dubbio: l’esecutivo è saldo e non c’è nessuno dei fantasmi di cui parla prevalentemente l’opposizione. "Ogni volta, a ogni passaggio un po' delicato, si ragiona sempre del rischio del governo. Questo governo andrà avanti", sottolinea ...

Autostrade - oMessi lavori su altri cinque viadotti : “Si rischiano cedimenti improvvisi” : La Procura di Genova apre una nuova inchiesta: «Controlli addomesticati». In corso accertamenti sui ponti

Twitter ha rinviato l’annunciata eliminazione degli account inattivi da più di sei Mesi : Twitter ha deciso di rinviare l’eliminazione degli account inattivi da più di sei mesi, che aveva annunciato soltanto poche ore fa. Dopo le proteste di molti utenti, infatti, l’azienda ha specificato che l’eliminazione riguarderà solo gli account di utenti europei

Michael Bloomberg si è diMesso da inviato speciale dell’ONU per l’azione sul clima : L’ex sindaco di New York Michael Bloomberg, che domenica si era candidato alle primarie dei Democratici per la presidenza degli Stati Uniti, si è dimesso dal ruolo di inviato speciale per l’azione sul clima delle Nazioni Unite. Bloomberg, che da

Crollo viadotto imprevedibile - nuovo ponte in tre-quattro Mesi : La frana che ha causato il Crollo del viadotto lungo l'autostrada Torino-Savona e' da considerarsi un evento "imprevisto e imprevedibile". E' quanto sottolinea un comunicato dell'Autostrada dei Fiori (controllata dal gruppo Gavio) in cui si stimano in tre o massimo quattro mesi, "i tempi di realizzazione del nuovo ponte, a campata unica in modo tale da scavalcare completamente la zona oggetto della frana e quindi svincolarsi da eventuali futuri ...

Gran Premio Elettrico 2020 : parte Messa in sicurezza 180 alberi Viale Europa : Roma – Formula E non dimentica neanche quest’anno la creazione di valore per il territorio. A poco piu’ di quattro mesi dal prossimo E-Prix di Roma, previsto per il 4 aprile 2020, Formula E ha infatti annunciato la finalizzazione delle operazioni di messa in sicurezza dei 180 alberi di Viale Europa, proprio nel cuore del quartiere Eur, per il terzo anno campo della gara capitolina. I lavori, che inizieranno oggi e termineranno ...

Fiorello invia un Messaggio a Mara Venier : sarà ospite di Viva Rai Play il 6 dicembre (VIDEO) : In apertura dell'undicesima puntata di Domenica IN, Mara Venier ha lanciato immediatamente una sorpresa non annunciata nel consueto collegamento con il Tg1: Fiorello (ospite a sorpresa lo scorso 3 novembre nel contenitore domenicale) ha voluto mandare un messaggio a Mara Venier con un saluto speciale.Il video, registrato all'interno del camerino "dove io vivo" dice ironicamente il one-man show, è stata l'occasione per ricordare l'appuntamento ...

Viareggio - 40enne trovata senza vita in una roulotte : la morte risale a 4 Mesi fa. Fermato il compagno : Una donna è stata trovata morta nella sua roulotte lunedì scorso in un campo a Torre del Lago, frazione di Viareggio, in provincia di Lucca. Venerdì i carabinieri hanno Fermato il compagno della donna con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. A dare l’allarme erano stati i proprietari del terreno sui cui si trovava la roulotte, attratti da un forte odore. Così hanno allertato i soccorsi: i carabinieri, giunti sul ...

Viareggio - donna trovata morta in una roulotte : sparita da Mesi - il cadavere in un telo di plastica : Il suo cadavere, in avanzato stato di decomposizione, era stato ritrovato lunedì lunedì scorso chiuso in un telo di plastica all'interno di una roulotte abbandonata in un campo...

190 euro in più al Mese - dal Cdm via libera al nuovo contratto Sanità : La ratifica del nuovo contratto collettivo nazionale per il triennio 2016-2018 dell’Area sanità, relativo ai circa 130 mila dirigenti medici, veterinari, sanitari e delle professioni sanitarie, appena approvato dal Cdm “adegua gli istituti del rapporto di lavoro dopo una vacanza contrattuale che durava da circa dieci anni (l’ultimo Ccnl riguardava il biennio 2008-2009)” e “riconosce incrementi retributivi a ...

Messina : esplosione deposito - Pm invia ispezione su luogo disastro : Palermo, 21 nov. (Adnkronos) - Il Procuratore capo di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) Emanuele Crescenti ha inviato sul luogo dell'esplosione del deposito di fuochi d'artificio gli ispettori del lavoro e i carabinieri specializzati nel settore del lavoro. A darne conferma è lo stesso magistrato