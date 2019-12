Londra | balena morta spiaggiata nel Tamigi | è il secondo caso in pochi mesi

open.online

(Di domenica 1 dicembre 2019) Una piccolaè stata rinvenutasulla riva delsotto al ponte di Battersea, nel sud-ovest di. Il giovane balenottero minore lungo 3-4 metri, rinvenuto venerdì sera – riportano oggi i media britanniciquanto ricostruisce l’Ansa – è ilcetaceo a restare spiaggiato nella capitale britannica in circa due. Beached Whale 🐳 tonight Battersea bridge 😔 pic.twitter.com/8jLOT9hvbY— James Beckinsale (@eggsrinbasket) November 29, 2019 L’autorità portuale diha annunciato che la carcassa dell’animale sarà rimossa entro oggi e che sarà compiuta un’autopsia per stabilire cosa ne abbia provocato la morte. In copertina un fermo immagine del video postato su Twitter dall’utente James Beckinsale Leggi anche: Migranti, si dichiara colpevole l’autista del camion ...

SkyTG24 : Londra, balena ritrovata morta sulle sponde del Tamigi. FOTO - Corriere : Londra, balena morta sulla riva del Tamigi: terzo caso in due mesi - Corriere : Londra, balena morta sulla riva del Tamigi: terzo caso in due mesi -