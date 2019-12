Inter | Vecino | «Siamo un gruppo unito | io mi sento al 110%» – VIDEO

Inter Spal 2-1 LIVE : ci prova Vecino dalla lunga distanza : Allo Stadio San Siro, la 14ª giornata di Serie A 2019/20 tra Inter e Spal: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Andrea Cerrato, inviato a Milano) – Allo Stadio San Siro di Milano, Inter e Spal si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inter Spal 2-1 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte 4′ Ritmi bassi – Spal tutta dietro ...

Inter : nel mirino ci sarebbe Allan - Marotta vorrebbe inserire Vecino nell'operazione : Una delle priorità dell'Inter nelle prossime sessioni di calciomercato sarà quella di rinforzare il centrocampo. I nerazzurri hanno mostrato ancora qualche carenza in questa prima parte della stagione nonostante l'ottimo avvio che li vede secondi in classifica con trentuno punti, a meno uno dalla Juventus capolista. Gli arrivi di Nicolò Barella e Stefano Sensi hanno dato nuova linfa in mediana ma il tecnico, complici gli infortuni, dispone di ...

Inter - probabile Interesse per Allan : il Napoli potrebbe cederlo in cambio di Vecino : Uno dei giocatori che potrebbe fare molto comodo all'Inter di Antonio Conte è Allan. Il giocatore brasiliano non sta passando un buon momento con la maglia del Napoli e potrebbe dire addio molto presto. Il giocatore è tra quelli finiti maggiormente nel mirino delle critiche nelle ultime settimane per la crisi di risultati che sta attanagliando la squadra di Carlo Ancelotti. Nei giorni scorsi vi è stato un brutto episodio che ha coinvolto la ...

L'Inter di Conte ribalta il Verona : 2-1 con eurogol di Barella e Vecino : Con un gol capolavoro di Barella l?Inter batte 2-1 il Verona davanti a poco più di 66mila spettatori e sorpassa la Juventus in testa alla classifica. I nerazzurri sono primi almeno per...

Inter-Verona 2-1 - le pagelle nerazzurre : Barella e Vecino portano i milanesi in testa : Allo stadio Meazza si è da poco concluso l'anticipo della dodicesima giornata di Serie A, con l'Inter che vince in rimonta sul Verona per 2-1. Verre porta in vantaggio gli ospiti su rigore al 19', con pari siglato nella ripresa da Vecino al 65' e gol vittoria di Barella all'83. La classifica ora vede i nerazzurri in testa alla classifica con 31 punti, a +2 sulla Juventus (che deve ancora giocare contro il Milan), mentre i gialloblu restano a ...

Calciomercato Inter - possibile scambio fra Vecino e Florenzi con la Roma : Le principali deluse della settimana nelle coppe europee sono sicuramente Inter e Roma, sconfitte rispettivamente dal Borussia Dortmund in Champions League e dal Borussia Mönchengladbach in Europa League, disfatte che potrebbe in qualche modo condizionate il loro percorso nelle rispettive competizioni europee. A tenere banco però in questo inizio della stagione non è solo il calcio giocato ma anche indiscrezioni di mercato lanciate da alcuni ...

Champions League - Borussia Dortmund – Inter 3 a 2 : i nerazzurri sognano con Lautaro e Vecino. Ma poi si fanno rimontare : L’Inter sogna per 45 minuti ma poi deve arrendersi. Dopo il 2 a 0 nel primo tempo, la squadra di Conte si fa rimontare nel secondo dal Borussia Dortmund. L'articolo Champions League, Borussia Dortmund – Inter 3 a 2: i nerazzurri sognano con Lautaro e Vecino. Ma poi si fanno rimontare proviene da Il Fatto Quotidiano.

Borussia Dortmund-Inter - probabil formazioni : out Sensi - Vecino dal 1' : Borussia DORTMUND INTER probabilI formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida tra Borussia Dortmund-Inter. Carica Antonio Conte e obiettivo tre punti da conquistare per tenere vive le speranze ottavi di finale da parte dei nerazzurri. Il tecnico nerazzurro dovrà rinunciare ad Asamoah dal 1′, al suo posto pronto Lazaro. In difesa pochi dubbi […] L'articolo Borussia Dortmund-Inter, probabil formazioni: out Sensi, ...

Inter - Vecino potrebbe dire addio a gennaio (RUMORS) : L'Inter sarà sicuramente la grande protagonista della prossima sessione di calciomercato. Tante le operazioni che il club nerazzurro potrebbe realizzare a gennaio, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, che quelle in uscita. Il tecnico, Antonio Conte, ha sottolineato come sarà necessario Intervenire visto che la rosa ha mostrato qualche carenza in questa prima parte della stagione, nonostante l'ottimo inizio di campionato che vede la ...